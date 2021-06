Directorul executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu vine cu precizări de ultimă oră. Aceasa susține că după valul african care a adus temperaturi extrem de crescute, furtunile se vor întoarce în România, iar temperaturile vor scădea și ele.

Potrivit directorului executiv al ANM, Europa este traversată de un front atmosferic rece, iar de vineri seară, acesta va ajunge și în România. Florinela Georgescu a vorbit și despre tornada care a lovit Cehia, dar și despre alte fenomene care ar pute afecta România în următoarea perioadă.

Deși aceste fenomene extreme sunt foarte scurte față de alte părți ale globului, traiectoriile sunt mult mai întinse.

Pe de altă parte, Europa Centrală este traversată acum de un fond atmosferic rece care se îndreaptă către noi şi care va afecta ţara noastră noaptea viitoare (n.r: vineri seară). Acest front se vede că s-a format la confluenţa a două mase de aer cu caracteristici foarte diferite, apreciind cel puţin din imaginile pe care le vedem.

O astfel de tornadă cu astfel de urmări nu poate fi decât manifestarea unei instabilităţi extreme şi, din nefericire, vedem tot mai adesea asemenea fenomene şi avem consecinţele lor şi la noi în ţară. Sigur, nu putem spune acum, urmărind aceste imagini, că se va întâmpla şi la noi la fel, în niciun caz. Tornadele sunt fenomene care apar în extrem, în Europa ele au o viaţă scurtă pentru că relieful variat al continentului le împiedică să aibă dezvoltări şi traiectorii foarte extinse”, a spus Florinela Georgescu la Antena 3.

WATCH: Rare tornado hits the Czech Republic, causing major damage and injuring an unknown number of people pic.twitter.com/cG3BzDxW6p

— BNO News (@BNONews) June 24, 2021