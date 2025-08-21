România traversează din nou un episod de vreme extremă, cu temperaturi sufocante și furtuni anunțate în aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică, valabile joi și vineri.

Potrivit meteorologilor, joi, între orele 12:00 și 21:00, 13 județe și Capitala se află sub avertizare de caniculă și disconfort termic accentuat. Zonele cele mai afectate sunt Banatul, sudul Crișanei și Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei.

Maximele termice vor urca frecvent la 35–37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce face ca aerul să devină greu de respirat. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud-vestul țării.

De joi seara, odată cu pătrunderea unei mase de aer instabil, vestul și nord-vestul țării vor fi primele afectate de furtuni. Vineri, fenomenul se va extinde treptat și în celelalte regiuni, meteorologii anunțând averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și grindină pe arii restrânse.

Codul galben de caniculă rămâne în vigoare și vineri, între orele 12:00 și 21:00, pentru șapte județe și municipiul București. Vizate sunt în special sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei.

Temperaturile maxime vor oscila între 35 și 38 de grade, iar nivelul de disconfort termic va rămâne ridicat, cu valori ale ITU ce depășesc din nou pragul critic.

Valul de căldură, urmat de furtuni violente, pune presiune dublă pe societate:

Sănătate publică – risc crescut de insolație, deshidratare și probleme cardiovasculare;

Consum energetic – facturi mai mari și presiune pe rețelele electrice, mai ales în mediul urban;

Agricultură – solul uscat și arșița urmate de ploi torențiale afectează culturile;

Transporturi – drumuri și căi ferate expuse viiturilor și rafalelor de vânt;

Mediul de afaceri – producători, transportatori și comercianți suferă pierderi din cauza mărfurilor alterate și clienților retrași din spațiile deschise.

Specialiștii subliniază că aceste episoade nu mai reprezintă excepții, ci tendințe climatice clare. Indicele ITU, odinioară termen de laborator, a devenit astăzi un indicator urmărit de toată lumea, aproape la fel de relevant ca rata inflației sau cursul valutar.

Repetarea acestor fenomene va aduce costuri uriașe pentru România: de la investiții în sisteme de irigații și rețele electrice mai reziliente, la adaptarea urbană prin clădiri eficiente energetic și infrastructuri de protecție împotriva inundațiilor. În lipsa acestor măsuri, factura o vor plăti atât economia, cât și cetățenii, direct la nivelul bugetului personal.