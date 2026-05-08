România riscă să intre într-o perioadă dificilă din punct de vedere al forței de muncă din sectorul public, în condițiile în care structura actuală de vârstă indică un număr foarte mare de pensionari în următorii ani.

Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații instituțiilor publice se află în grupa de vârstă 45–59 de ani. Pe baza acestor date, autorii estimează că între 50% și 60% dintre actualii salariați ai statului vor ajunge la vârsta de pensionare în următorii 15 ani.

Situația este considerată sensibilă mai ales în domeniile în care experiența profesională acumulată în timp este greu de înlocuit rapid. Plecarea unui număr mare de angajați poate afecta activitatea unor instituții care deja se confruntă cu lipsă de personal sau cu dificultăți de recrutare.

O situație similară apare și în companiile de stat. Analiza guvernamentală arată că cea mai numeroasă categorie de angajați din aceste companii este grupa de vârstă 55–59 de ani, iar estimările indică faptul că peste 55% dintre actualii salariați vor ajunge la vârsta pensionării în următorii 15 ani.

Raportul realizat la nivelul Guvernului arată că valul de pensionari poate reprezenta și o oportunitate pentru reducerea graduală a dimensiunii aparatului administrativ.

Autorii documentului susțin că procesul ar putea fi însoțit de reforme de simplificare, digitalizare și automatizare a activităților administrative și a serviciilor publice. În acest scenariu, o parte dintre posturile eliberate prin pensionare nu ar mai fi ocupate automat.

Strategia analizată include reorganizarea unor instituții, comasarea structurilor administrative și eliminarea activităților repetitive care pot fi automatizate. În paralel, statul încearcă să reducă presiunea asupra bugetului public generată de cheltuielile salariale.

Potrivit raportului, cheltuielile de personal au ajuns în 2024 la peste 164 de miliarde de lei, echivalentul a 9,3% din PIB. Nivelul ridicat al acestor costuri este unul dintre argumentele invocate în favoarea reorganizării administrației publice.

Raportul avertizează însă că plecarea unui număr foarte mare de pensionari din sistem poate crea vulnerabilități importante în anumite domenii-cheie ale administrației publice și ale companiilor de stat.

Documentul atrage atenția că pierderea unor angajați cu experiență poate duce la dispariția unor competențe greu de recuperat într-un timp scurt. Din acest motiv, autorii analizei vorbesc despre necesitatea unor programe de reconversie profesională și despre pregătirea noilor generații pentru domeniile în care statul ar putea avea deficit de personal.

Analiza pe grupe de vârstă este considerată utilă și pentru anticiparea sectoarelor în care forța de muncă se va reduce semnificativ în următorii ani. Datele ar putea sta la baza unor programe de formare profesională, adaptare curriculară și recrutare pentru generațiile viitoare.

Datele privind valul de pensionari apar în Raportul privind Analiza Eficienței Administrației Publice Centrale și Locale, elaborat la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului în 2025, pe baza datelor oficiale aferente în principal anului 2024.

Tabel: Cum arată valul de pensionari din sectorul public: