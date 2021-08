USR PLUS critică o risipă a banilor publici pe criterii politice. Nu susțin noul PNDL

Decizia respectivă a fost luată în unanimitate iar cei mai vehemenţi contestatari ai planului au fost Cătălin Drulă, Claudiu Năsui, Iulian Bulai şi Cristina Prună, conform informațiilor transmise de news.ro

Totodată, USR PLUS pucntează în comunicatul transmis la finalul şedinţei că „nu va susţine un nou PNDL cu alocări din pix”.

„USR PLUS susţine dezvoltarea localităţilor rurale din România, dar nu prin programe de tip PNDL care înseamnă risipa banilor publici pe criterii politice. Banii din PNDL 1 şi 2 au ajuns în buzunarele baronilor locali. Nu vrem să fim părtaşi în replicarea unor practici de alocări discreţionare de bani către clientela de partid şi cu investiţii fără cap care nu au dus nicăieri la dezvoltarea reală a zonelor rurale”, este scris în comunicatul transmis de USR PLUS.

De asemenea, USR PLUS spune și că cere criterii foarte clare de acordare a banilor publici.

„Având în vedere ceea ce s-a întâmplat cu PNDL 1 şi 2, nu putem să ne bate joc în continuare de banii oamenilor, de aceea USR PLUS cere criterii foarte clare de acordare a banilor publici şi un mecanism transparent de alegere a proiectelor care să nu depindă de pixul politic al ministrului Dezvoltării”, este scris în comunicatul respectiv.

Anunțul făcut anterior de Ludovic Orban

Anterior, Ludovic Orban a anunţat că în cursul acestui an va fi reglementat din punct de vedere legislativ un nou plan de investiţii după modelul PNDL, cu o valoare de aproximativ 50 de miliarde de lei.

„Am discutat, s-a discutat şi în coaliţie, trebuie menţionat, nu ştiu dacă premierul v-a povestit, am discutat şi în coaliţie programul PNDL 3 în linii mari, cam ce am discutat şi la Biroul Executiv, adică lansarea unui nou plan de investiţii de o valoare aproximativă de 50 de miliarde într-un plan multianual, cu emiterea actului normativ, a Ordonanţei, în cursul acestui an, urmând să înceapă procedurile de selecţie pe baza criteriilor şi procedurilor care urmează să fie stabilite prin normele metodologice”, a declarat marți, 10 august, Ludovic Orban.

