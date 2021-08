Totodată, unul din liderii USR PLUS consideră că preşedintele Klaus Iohannis a avut cunoştinţă de faptele petrecute în trecutul premierului.

„Este evident că a fost o condamnare care s-a soldat cu închisoare, chiar dacă e vorba de doar două zile. Este imposibil ca serviciile secrete să nu-i fi adus la cunoştinţă preşedintelui Klaus Iohannis faptul că cel propus ca premier a fost închis în SUA. Evident, Klaus Iohannis a avut – sau ar fi trebuit să aibă- cunoştinţă de acest lucru.

Acest episod îl face pe Florin Cîţu şantajabil. Premierul a ascuns de liderii coaliţiei acest episod, probabil mai are şi altele. Acesta ar fi un rezumat al discuţiei noastre din BP. Am discutat dacă să-i cerem preşedintelui explicaţii publice, dar n-am ajuns la nicio concluzie”, a declarat joi, 12 august, unul din liderii USR PLUS pentru news.ro

Informațiile transmise de Florin Cîțu

Amintim că Florin Cîţu a explicat miercuri, 12 august, că în trecut a fost închis două zile în SUA şi a plătit o amendă. Potrivit celor spuse de premier, a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani însă informaţia apare de abia când are loc competiţia internă din PNL.

„Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL.

Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”, a declarat Florin Cîţu.