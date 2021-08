Florin Cîțu e OUT? În ciuda încercărilor venite din partea susținătorilor Premierului de a minimaliza condamnarea acestuia în SUA pentru conducere sub influența unor substanțe, scandalul ar putea să îl coste scump pe șeful Guvernului.

Klaus Iohannis l-a convocat de urgență la Palatul Cotroceni pentru a da explicați. Rămâne de văzut în ce măsură îl va convinge pe Președinte.

Florin Cîțu e OUT? Klaus Iohannis intervine

Florin Cîţu ar fi fost convocat, joi dimineaţă, la Palatul Cotroceni de către preşedintele Klaus Iohannis, pentru a da explicaţii cu privire la condamnarea din SUA pentru conducerea unui autoturism sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, anunță gandul.ro pe surse.

Şeful Executivului ar fi intrat la închisoare, în Statele Unite, pe vremea când era student în cadrul Iowa State University. Cîțu ar fi fost arestat și ar fi petrecut 48 de ore într-o închisoare din Statele Unite, în anul 2000.

Premierul ar fi fost surprins băut la volan de polițiștii americani. Pe lângă cele două zile de închisoare, Florin Cîţu ar mai fi primit și o amendă de 1.000 de dolari. Aceasta deoarece și-a recunoscut fapt în fața unui judecător.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, decizia este a unui judecător, iar Cîțu și-a recunoscut fapta.

Întrebat la finalul şedinţei de Guvern cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public, Florin Cîţu a confirmat că a fost închis în SUA și a plătit o amendă foarte mare, după ce a fost prins conducând sub influenţa alcoolului.

”Am făcut o greşeală acum 20 de ani”

„Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este «a misdemeanor», o contravenţie.

Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis şi Ludovic Orban au fost informaţi despre acest ”incident” din SUA, Florin Cîțu a evitat un răspuns direct.

”Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos.

A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (…) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie” – Florin Cîțu.