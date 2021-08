Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, a declarat că dezvăluirile despre condamnarea lui Florin Cîțu, în SUA, au fost făcute de cei din tabăra lui Ludovic Orban, pentru a avea un avantaj la alegerile privind șefia PNL.

”Eu vă spun că această dezvăluire, acest atac frontal trebuie înțeles în contextul alegerilor interne din PNL. Din păcate, o competiție politică internă s-a transformat într-un război liberalo-liberal și care, dacă continua așa, va fi un război fără prizonieri. Ar fi trebuit să fie o confruntare politică de idei, dar s-a transformat într-un război care nu face bine PNL nici acum, nici pe viitor. Există și acest risc al scindării PNL, în urma acestor alegeri

Este clar că atacul vine din tabăra lui Ludovic Orban pentru că ei simt un pericol, simt că se apropie funia de par.

Din punctul meu de vedere, episodul de acum 20 de ani nu are relevanță pentru societatea românească actuală, care și așa se confruntă cu foarte multe probleme.

Glumind putin, Florin Cîțu să știți că este un rocker și știți că rockerii au o viață un picuț mai excesivă . El și acum face exces de muncă la guvern. Cîțu este un liberal autentic, el este unul dintre oamenii care s-a luptat cu cei din PSD, atunci când unii și alții făceau blaturi cu PSD și vă spun asta ca fost coleg cu Florin Cîțu pe băncile Parlamentului. Este un om onest, drept și fără compromisuri, iar asta probabil că deranjează. ”, a spus Vergil Chițac, potrivit știripesurse.ro

Florin Cîțu, subiect principal în scandalul momentului

Premierul Florin Cîţu se află în mijlocul unei campanii pornite, cel mai probabil, de adversarii săi politici: incidentul din Statele Unite, când actualul premier, pe atunci în vârstă de 28 de ani, a fost prins băut la volan şi încarcerat pentru două zile ţine acum prima pagină a ziarelor din România.

Presa locală din Statele Unite are o tradiţie în a oferi informaţii detaliate, care ar putea fi chiar considerate cu caracter personal, despre persoanele suprinse în flagrant de polițiști în timpul comiterii unor infracțiuni.

Cazul lui Florin Cîţu nu a fost cu nimic diferit, astfel că publicaţia locală The Ames Tribune din oraşul Ames, statul Iowa, a oferit detalii, la acel moment, despre incidentul în care a fost implicat Cîţu, notează StiriSuceava.net.

Florin Cîţu locuia în Ames, statul Iowa, în anul 2000 şi studia la Iowa State University, universitatea unde a urmat un masterat şi apoi un doctorat.

Duminică, 3 decembrie 2000, la ora 02:11, aflat la volanul unei mașini, Florin Cîțu a fost oprit în trafic la intersecția străzilor Elwood Drive (devenită între timp University Boulevrad) și Lincoln Way din orașul Ames. Florin Cîțu a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice.

El a fost arestat și pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice (DUI – Driving under the influence).

Sursă foto: Facebook