Denise Rifai îi atacă dur pe cei care l-au criticat pe premierul Florin Cîțu pentru că a fost închis în SUA pentru conducere sub influența alcoolului. Fapta de acum 20 de ani e catalogată de Rifai ca fiind cauzată de vârsta fragedă a premierului.

„Cu ce sa incep? Cu faptul ca ii putem reprosa multe lui Victor Ponta, mai putin ca nu ar avea simt si nas politic! Intotdeauna a simtit Cum si Cand sa mute politic. Si apropos de subiectul “fierbinte” al momentului, a demonstrat din nou ca simte jocul politic si ca muta primul si muta exceptional!

Insa, dincolo de pozitionarea politica a lui Ponta, am si eu cateva precizari de facut.

Am vazut un tsunami in media romaneasca cauzat de un document care arata ca avem un premier care a avut la un moment dat si 28 de ani si a trait un eveniment, deloc fericit, petrecut atunci. Desigur, o sa fiu criticata in fel si chip pentru tot ce urmeaza sa zic, caci la noi ipocrizia e mai prezenta ca sarea in mancare.

Asadar. Un tip fain, tanar, in SUA, in tineretile lui, este sanctionat conform legislatiei americane pentru ca a condus baut. 20 de ani mai tarziu, ajunge premierul Romaniei.

Eu am cateva intrebari. Nu 40, ci doar cateva!

Cati din cei care au aflat din presa aceasta informatie “bombastica” nu s-au suit macar o data in viata lor bauti la volan????!

Si ma refer la domni si doamne deopotriva!

Si oare au fost dati afara de la locurile de munca? Si nu mai sunt astazi politicieni, jurnalisti, piloti, doctori, medici, actori, fotbalisti, contabili, soferi, profesori – plus pana la toate meseriile din nomenclator si nu numai???! Sau cati nu au avut astfel de patanii in viata lor, dar sunt astazi niste superexperti in domeniile in care activeaza??!

Dar oare cati din cei care se lanseaza in comentarii dintre care mai patimase si mai “inalte” nu se suie si astazi bauti la volan? Ba chiar vin si ne vorbesc in stare de ebrietate din platourile de televiziune??! Nu dam nume, desigur. Eu doar ma intreb.

Si oare cati din cei aflati in exercitiul profesiunilor lor actuale, isi incep ziua doar dupa ce se “hidrateaza” temeinic inainte?

Eu nu sustin ca exemplele de mai sus sunt modele de urmat sau ca acel episod e o experienta pe care ar trebui sa o incerce fiecare tanar, insa mi ar placea sa fim cinstiti si sa recunoastem ca fiecare dintre noi, am marturisit la o dimensiune mai mica sau mai mare, experiente cu emotii dure care ne-au marcat ca indivizi. Ce e cu toata ipocrizia asta????

Dar oare ce trebuia sa faca Premierul, la depunerea juramantului??? Sa vina si sa ne zica “ Popor roman, ma investiti cu increderea voastra dar sa stiti de mine…. “ si sa ne citeasca jurnalul calatoriei lui pana la cei 48 de ani pe care i are acum, sau cum???!

Inca o data spun. Nu suport ipocrizia si ipocritii.

Nu mai spun ca documentul a fost scos doar ca sa i fie murdarita imaginea si sa se incerce aruncarea lui din cursa pentru sefia PNL.

Pentru ca sefia pnl asezata peste mandatul de premier ii creeaza un profil mult mai puternic si il pozitioneaza intr-o zona de unde va putea accesa functii mai inalte. deci periculos pentru multi!

Rezumat. Toata “atmosfera” creata pe marginea acestui subiect a avut un singur scop: incercarea de a l impiedica sa ajunga presedinte PNL.

Cat timp nu o sa reusim sa ne vindecam de ipocrizia asta odioasa, nu vad sa ni se intample nimic bun. Nici ca stat, nici ca popor”, a scris Denise Rifai pe Facebook.