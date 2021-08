Clotilde Armand tocmai a primit lovitura decisivă! Denise Rifai: Alegerile trebuie reluate

Potrivit celor scrise de Denise Rifa, un lucru este cert, dincolo de atacurile și propaganda politică: faptul că alegerile trebuie reluate la Sectorul 1.

„Dincolo de atacurile si propaganda politica, un singur lucru e cert: la sectorul 1 alegerile trebuie reluate! Alegerile au fost fraudate!”, a scris Denise Rifai pe pagina sa de Facebook.

Nu sunt legale astfel de desfășurări de forțe

Mai apoi, prezentatoarea TV a punctat că în acea sală „puteau fi maximum 9 persoane”, conform legislației electorale.

„O sa explic imediat de ce. Indiferent de justificari si de felurite explicatii, in biroul electoral de sector, NU SUNT LEGALE astfel de “desfasurari” de forte, asa cum vedem in toate aceste imagini, care descriu atmosfera de “sezatoare” din camera unde erau depozitati sacii cu buletinele de vot ce apartineau sectiilor de votare de pe raza sectorului 1.

Nici nu mai conteaza Cine sunt cei care erau in sala. In baza legislatiei electorale, in acea sala puteau fi MAXIMUM 9 PERSOANE, adica toata componenta Biroului electoral sector 1 – cei 7 reprezentanti ai partidelor impreuna cu vicepresedintele si presedintele Bes1, procurorul Nicolae Sprancu. Nimeni din toti cei pe care -i vedem in imagini nu aveau ce cauta in acea sala!

Nu conteaza ca era sau nu era Clotilde intre ei. In imagini pot fi numarate cu lejeritate cca 30 de persoane ori asta inseamna scurt : FRAUDA!

Nu exista asa ceva! In niciun colt de lume si de tara care se vrea “democrata”, astfel de imagini nu-si pot avea nicio justificare!

Deja nu mai conteaza cine si cat a furat, sau cine si cum a “numarat”. E clar ca lucrurile nu sunt in regula si ca nimic din tot ce ne este prezentat ca rezultat actual – de la numele actualului primar la componenta actualului CL – nu mai pot trece ca informatii veridice.

Am vazut ca este foarte multa incrancenare in taberele politice. Insa dincolo de lupta politica, Aceste alegeri trebuie anulate iar Votul trebuie reluat! Si sa castige cel mai votat dintre candidati, nu cel mai “bine numarat”. Ps. Suntem sau nu stat de drept?! Oare?”, a conchis Denise Rifai.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea