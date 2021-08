Denise Rifai uimeşte la fiecare apariţie publică. Nici ultima oară nu a şi-a dezamăgit fanii şi prietenii virtuali. Aflată în vacanţa de vară cu emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, de la Kanal D, vedeta TV şi-a surprins din nou prietenii şi apropiaţii.

Denise Rifai surprinde din nou

Cea mai frumoasă prezentatoare TV din România le-a dezvăluit prietenilor virtuali, dar şi fanilor ce a făcut în urmă cu foarte puţin timp. Denise Rifai a postat pe o reţea de socializare o imagine alături de o bună prietenă. Denise Rifai a fost la un cunoscut centru de echitaţie din apropierea Bucureştiului, în Baloteşti.

Echitaţia este una dintre marile pasiuni ale jurnalistei. Denise Rifai nu se află la prima postare de acest gen pe reţelele sociale. Şi în urmă cu câteva zile, aceasta le-a dezvăluit apropiaţilor pasiunea sa pentru echitaţie. Denise Rifai abia conorâse de pe cal. Casca de protecţie încă nu şi-o dăduse jos de pe cap.

Ce muzică ascultă Denise Rifai?

Cea mai frumoasă prezentatoare TV din România este o prezenţă rară în mass-media din România. Denise Rifai a mai dezvăluit şi ce gen de muzică ascultă. Jurnalista nu este fanul pieselor şi formaţiilor la modă din ziua de azi. În timp ce era la centrul de echitaţie, Denise Rifai a ascultat o piesă celebră a unei trupe de legendă a rock-ului mondial. Este vorba despre piesa Welcome to the jungle a legendarilor Guns N’Roses.

Momentan, Denise Rifai, cea care a rupt audienţele în două de când a ajuns la Kanal D se află într-o binemeritată vacanţă de vară, dar promite că va reveni în forţă cu emisiuni şi invitaţi pe măsură în doar câteva săptămâni.