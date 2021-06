Pușcaș, în vârstă de 50 de ani și tată a 3 copii, e expert în insolvență și este manager general al PDA INSOLVENCY. A absolvit facultatea de economie și administrarea afacerilor la începutul anilor 90’. În ultima perioadă de timp, a coordonat reorganizarea unor mari societăți aflate în situații financiare precare sau în insolvență, pe unele dintre ele reușind să le salvez de la faliment, astfel salvând mii de locuri de muncă ce ar fi dispărut dacă aceste societăți ar fi intrat în faliment.

”Societatea pe care o conduc a gestionat peste 3000 de dosare de insolvență. Valoarea totală a sumelor gestionate în toată această perioadă se ridică la 1 miliard de euro. Declarațiile mele de venituri sunt publice, specificul profesiei mele impune această transparență, iar din punct de vedere financiar, mă situez în primii 1% dintre români. Nu am lucrat niciodată cu statul, chiar dacă, în mod normal, într-o țară civilizată, acest lucru nu este o rușine.”, a spus Pușcaș.

”Din 2018 aștept o reformă politică”

Pușcaș a explicat decizia de a candida la alegerile în cadrul filialei PNL Sectorul 1. ”În anul 2018, Ludovic Orban a invitat o echipă de specialiști să ajute la reconstrucția PNL (din acea echipă de experți făceam și eu parte cu expertiza mai sus menționată). În acel moment, PNL se afla la 16% în sondaje, iar în curtea Modrogan nr. 1 nu era nimeni. Ludovic Orban ne-a spus faptul că e momentul să facem o altfel de politică și să reformăm partidul.

Din 2018 și până astăzi, am așteptat reforma și o altfel de politică, care nu au venit. Prin urmare, am hotărât să încerc să mă implic personal și direct pentru a realiza, sub o formă sau alta, acea reformă a partidului și acea altfel de politică pe care o așteptăm cu toții. Partidul Național Liberal are nevoie de profesioniști, de un nou suflu, de oameni cu inițiativă și experiență care au realizat lucruri până să ajungă în politică. Politica nu reprezintă o rampă de lansare pentru afaceri.

Echipa Ludovic Orban, chiar dacă a realizat și lucruri bune, pentru care trebuie să îi mulțumim, trebuie să își recunoască limitele și să îi lase și pe ceilalți să se exprime și să se implice, toate aceste lucruri pentru binele PNL-ului și, în mod special, pentru binele filialei sectorului 1. ” a mai spus politicianul.

”Nu îmi place ca totul să treacă cu unanimitate de voturi și să ne prefacem că nu există probleme”

Care sunt problemele și ce trebuie îmbunătățit la nivelul Sectorului 1?, a fost întrebat Daniel Pușcaș.

DP – La nivelul filialei PNL, sau la nivelul sectorului? Nu înțeleg exact întrebarea.

Reporter – Vă puteți referi la ambele cazuri.

DP – Voi aborda cele două cazuri separat. Referitor la filiala Sectorului 1, cred că are nevoie de o schimbare atât la nivelul managementului cât și la cel al strategiei sau al abordării politice.

În filială, alături de oameni noi și vechi, adevărați PNL-iști, se regăsește o serie de oportuniști, pe care orice partid care se vrea performant trebuie să îi elimine pentru a progresa. Am întâlnit adevărați PNL-iști (în timpul campaniei interne în curs la nivelul filialei Sectorului 1) seniori înscriși în partid încă de la începutul anilor 90’ ca domnul Spirescu, care mi-au dovedit faptul că a fi membru PNL nu este un hobby ci o datorie de conștiință nu doar față de partid în sine, ci față de societate și România.

Trebuie să recunosc că am o problemă privitoare la transparența decizională la nivelul filialei, din momentul de față. Nu îmi place ca totul să treacă cu unanimitate de voturi și să ne prefacem că nu există probleme. Discuțiile în contradictoriu duc, în permanență, la formarea de caractere puternice, la evoluție și la ceva pentru care acum 30 de ani am luptat cu toții și aici mă refer la libertatea de exprimare.

Este firesc ca oamenii să candideze individual și să fie votați individual, nu să se ascundă în spatele listelor. PNL este un partid istoric, din punctul meu de vedere, cel mai important din România și nu se poate complace în situații de compromis.

Referitor la cel de-al doilea aspect, anume situația actuală a Sectorului 1, principala problemă a sectorului este criza gunoiului, generată de actualul primar Clotilde Armand. Cetățenii sectorului și când mă refer la cetățeni vreau să fie foarte clar faptul că aici mă refer atât la votanții PNL cât și la votanții PSD, PMP sau USR PLUS +, trebuie să trăiască în condiții civilizate, de nivel occidental. Nu este posibil ca un primar abuziv să genereze o asemenea criză în România anului 2021, fără ca autoritățile să aibă o minimă reacție. Una dintre singurele persoane cu o reacție constată și permanentă care s-a implicat activ, din primul moment și până astăzi și a prezentat realitățile referitoare la această criză, în mod imparțial și obiectiv, este colegul meu de partid, Vicepreședintele PNL S1 și Consilierul Local, Lect. univ. dr. Dan Podaru.

Soluția pentru stoparea acestei crize sanitare este doar una politică, în care forțele mature, responsabile, PNL, PMP, PSD și poate chiar USR PLUS + să voteze, în mod democratic, o HCL care să stopeze derapajele și reacțiile extreme ale primarului. Cetățenii Sectorului 1 merită o curățenie exemplară în sector și o viață de calitate, în definitiv, acestea sunt și dezideratele pe care un politician ar trebui să le urmărească zi de zi, dacă își dorește, în mod real, să servească cetățenii și interesele reale ale acestora.