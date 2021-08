Premierul Florin Cîţu se află în mijlocul unei campanii pornite, cel mai probabil, de adversarii săi politici: incidentul din Statele Unite, când actualul premier, pe atunci în vârstă de 28 de ani, a fost prins băut la volan şi încarcerat pentru două zile ţine acum prima pagină a ziarelor din România.

Presa locală din oraşul Ames a relatat despre incidentul în care a fost implicat Florin Cîţu

Presa locală din Statele Unite are o tradiţie în a oferi informaţii detaliate, care ar putea fi chiar considerate cu caracter personal, despre persoanele suprinse în flagrant de polițiști în timpul comiterii unor infracțiuni.

Cazul lui Florin Cîţu nu a fost cu nimic diferit, astfel că publicaţia locală The Ames Tribune din oraşul Ames, statul Iowa, a oferit detalii, la acel moment, despre incidentul în care a fost implicat Cîţu, notează StiriSuceava.net.

Florin Cîţu locuia în Ames, statul Iowa, în anul 2000 şi studia la Iowa State University, universitatea unde a urmat un masterat şi apoi un doctorat.

Duminică, 3 decembrie 2000, la ora 02:11, aflat la volanul unei mașini, Florin Cîțu a fost oprit în trafic la intersecția străzilor Elwood Drive (devenită între timp University Boulevrad) și Lincoln Way din orașul Ames. Florin Cîțu a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice.

El a fost arestat și pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice (DUI – Driving under the influence).

Imagini cu intersecţia unde a fost prins actualul premier şi cu casa în care locuia în SUA în acel moment

În ziua următoare, pe 4 decembrie, The Ames Tribune scria despre acest incident în care a fost implicat Florin Vasile Cîţu, în vârstă de 28 de ani, care locuia pe Squaw Creek Drive, nr. 600. Intersecția în care a fost prins de către poliţişti se află la doi kilometri de locuința de atunci a lui Florin Cîțu, fiind situată la aproximativ jumătatea distanței dintre campusul universitar și locuință.

Pe 26 martie 2001, Florin Cîţu a fost condamnat de un judecător la două zile de închisoare şi plata unei amenzi de 1.000 de dolari.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea