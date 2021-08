Un document exploziv a ieşit la iveală privind perioada petrecută de Florin Cîţu, actualul premier al României, în Statele Unite.

Cîţu este licenţiat în Ştiinţe Economice la Grinnell College din Iowa, unde a absolvit în anul 1996. El a urmat apoi un masterat în Ştiințe Economice în cadrul Iowa State University, precum și un doctorat la aceeași universitate, în Macroeconomie și Afaceri Internaționale, însă fără a susţine lucrarea de disertaţie.

Iată însă că iese la iveală şi altceva din perioada petrecută de actualul premier în Statele Unite! Potrivit unui document oficial din luna anul 2000, Florin Cîţu ar fi fost încarcerat pentru două zile în SUA, relatează Flux24.ro.

Actualul premier, care avea atunci 28 de ani, ar fi petrecut două nopţi după gratii după ce ar fi fost prins sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, legislaţia americană nefăcând diferenţă între cele două.

Documentul provine de pe site-ul Curţii de Justiţie a statului Iowa. Infracţiunea lui Florin Cîţu a fost înregistrată pe data de 3 decembrie 2000. El a fost reţinut pentru două zile şi a trebuit să plătească o amendă de 1.000 de dolari. Florin Cîţu şi-a recunoscut fapta în faţa unui judecător american.

Florin Cîţu a fost întrebat, miercuri, de către jurnalişti dacă aceste informaţii sunt reale, iar premierul a recunoscut că da.

“Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI (Driving under the influence – n.red.), este vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare.

Este o contravenție, am făcut o greșeală, acum 20 de ani. E interesant că în 4 tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum, în competiția internă din PNL.

Eu am condus, a fost o greșeală, repet. Am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând și mașina atunci și să merg un an de zile pe jos, dar asta este. A fost un eveniment de acum 20 de ani de zile. Vă dați seama că nu e un eveniment cu care să te mândrești, dar asta a fost”, a declarat prim-ministrul.