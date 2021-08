Mihai Gâdea a prezentat în direct, la Antena 3, documentul arestării premierului Florin Cîțu în Statele Unite, în anul 2000. Documentul vine cu o serie de precizări foarte importante, constituind șirul evenimentelor, iar persoanele care nu le-au știut până acum au lansat nenumărate opinii și ipoteze care au generat semne de întrebare. În final, s-a concretizat starea în care premierul țării se afla în momentul în care a fost oprit de poliția americană.

Astfel, potrivit dovezii aduse de realizatorul tv de la Antena 3, premierul Florin Cîțu era băut în momentul în care a fost oprit în trafic de polițiștii americani și nu a consumat substanțe halucinogene sau de alt tip.

Totodată, documentul mai arată că Florin Cîțu nu a opus rezistență în momentul în care a fost arestat și s-a predat de bună voie. Analistul politic Bogdan Chireac, s-a amuzat însă pe acest subiect, arătându-se ”mulțumit” de faptul că premierul țării doar a băut și nu a consumat și alte substanțe.

Florin Cîțu nu era singur în mașină când a fost arestat

”Slavă Domnului, avem un premier care era bețiv acum 20 de ani, nu și narcoman. Senzațional” a comentat analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

În același timp documentul prezentat de realizatorul tv mai arată că Florin Cîțu nu se afla singur în mașină la momentul producerii inceidentului. Mai exact, alături de premier s-ar fi aflat încă un bărbat, fără a știi însă despre cine este vorba.

În acest sens, Mircea Badea s-a amuzat și el, precizând că era curios în ce stare se afla cealaltă persoană din mașină.

”Nu pot să cred, totuși, că ăl mai beat dintre ei conducea mașina” a spus Mircea Badea, la Antena 3. ”Eu vreau să văd cum au intrat trei oameni beți în mașina lui Cîțu… și cum au ieșit”, a mai adăugat acesta amuzat.

Potrivit documentului, mașina Ford Probe roșie mergea de pe-o parte pe alta a drumului, inculpatul Cîțu mirosea a băuturi alcoolice și a recunoscut că a băut. Florin Cîțu Cîțu avea BAC (Blood Alcohol Content) de 0.161, limita legală fiind de 0.08.

Totodată, autoritățile americane notează în plângerea și declarația pe propria răspundere, întocmite în data de 3 decembrie 2000, că la ora 02:08, Florin Vasile Cîțu a fost prins pe Lincoln Way de pe Podul Squaw Creek, orașul Ames, din Comitatul Story, conducând o mașină sub influența băuturilor alcoolice în timp ce avea o alcoolemie peste 0.100 (Blood Alcohol Content peste 0.100).

Inculpatul Florin Vasile Cîțu este acuzat oficial de infracțiunea de „conducere sub influență” (OWI) 1st (Serious Misdemeanor)/Delict grav, prin încălcarea Secțiunii 312J.2 litera 1a și 1b din Codul Penal al Iowa din 1999. Litera 1a se referă la conducere sub influența unei băuturi alcoolice sau a unui alt drog sau a unei combinații de astfel de substanțe iar litera 1b se referă la prezența unei concentrații de alcool de 0.08 sau mai mari.