Mihai Gâdea este în stare de şoc! A recunoscut-o chiar realizatorul „Sinteza zilei”, după o serie de dezvăluiri fără precedent făcute chiar în emisiunea sa de la Antena 3.

Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, a vorbit despre modul în care sportivii români au fost trataţi după întoarcerea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Eu am prins aşa… Când plecam la Jocurile Olimpice, se făcea festivitate, ceremonie la Palatul Cotroceni, unde preşedintele ne primea, ne ura succes. Am prins preşedinţi care au venit în tribună să ne urmărească, ne-au felicitat – cum e domnul Constantinescu – imediat după ce am trecut linia de sosire.

Când am ieşit campioană olimpică în 2004, nici nu am ajuns la festivitatea de premiere că a venit domnul Țiriac cu telefonul şi a zis: „Uite, președintele României vrea să vorbească cu tine, domnul Iliescu”. Festivităţi de premiere, de primire când te întorci în ţară… Din nefericire, anul acesta, o linişte totală, ca şi cum aceşti copii au plecat la un campionat european”, a declarat, cu amărăciune, Elisabeta Lipă la „Sinteza zilei”.