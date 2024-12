Mihai Gâdea a adoptat un ton dramatic și amplificat, susținând că România ar fi fost salvată „cu ajutorul lui Dumnezeu” de un atac extern ce viza procesul electoral. El sugerează că țara s-a aflat în pragul unei crize comparabile cu perioada de ocupație sovietică postbelică.

El a făcut referire la un presupus „glonț rusesc” care ar fi trecut pe lângă România, lăudând instituțiile statului pentru intervenția lor fermă. În această viziune, serviciile de securitate, împreună cu Ministerul de Interne, Apărare și Justiție, ar fi dejucat un complot extern susținut de trădători interni.

Am fost extrem de aproape de a trăi într-un 1945 diferit, când România era o monarhie respectată în lume și, dintr-o dată, a intrat pe mâna rușilor. Știm foarte bine cât de greu i-a fost țării, cât de greu le-a fost bunicilor noștri, părinților noștri, în acei ani de zile.

Noi, care suntem jurnaliști și care nu avem obligațiile de rezervă pe care le are un președinte, putem să spunem foarte clar: lovitura de stat a eșuat. Glonțul rusesc a trecut pe lângă urechea României.

Directorul Antena 3 a criticat dur persoanele pe care le consideră implicate în această criză, susținând că ar fi colaborat cu forțe ostile țării pentru a prelua puterea, totul prin intermediul lui Călin Georgescu.

În viziunea jurnalistului, aceste persoane ar trebui să răspundă penal, invocând acuzații de trădare.

Gâdea a continuat apoi cu mai multe declarații.

Gâdea a susținut apoi că „ceea ce a făcut astăzi Curtea Constituțională (CCR) era singurul lucru corect pe care îl putea face”. El a adăugat și că „perioada următoare este una extrem de importantă pentru ca autoritățile din România să facă aceste lucruri și mai clare”.

„Ceea ce a făcut Federația Rusă a fost să încerce să folosească mijloacele democratice. Cumva, să te pună să-ți dea șah mat, adică să îți negi propriile reguli în momentul în care ai alegeri prezidențiale, după o lovitură dată în primul tur, ca să ai foarte puține zile până la al doilea tur ca să te repliezi.

Însă, oameni care au înțeles momentul – și sper ca într-o zi lumea să știe cine sunt oamenii care au salvat această țară în aceste zile – au muncit enorm, într-un timp extrem de scurt, împreună cu aliații noștri care au ajutat în identificarea problemelor, reușind să înțeleagă despre ce este vorba și să răspundă.

Ceea ce a făcut astăzi Curtea Constituțională era singurul lucru corect pe care îl putea face. Toate instituțiile noastre care aveau aceste informații, care aveau înțelegerea loviturii de stat în desfășurare, au cerut ca aceste informații să ajungă în mod evident, într-o formă juridică… În momentul în care știu că sunt atacat, în momentul în care știu că asta se întâmplă cu niște oameni în interior, în momentul în care văd că, de fapt, Rusia desfășoară un atac de la distanță asupra României, dar și la sol, pentru că am văzut spionul columbian, l-am văzut pe domnul Greblă, cu toată ‘dragostea’, am văzut politicieni, am văzut posturi de televiziune…

Lucrurile în aceste zile au fost clare în România. La un moment dat, nu era nevoie să lucrezi în vreo instituție de forță din România, să îți dai seama cine cu cine joacă. Au fost oameni care au muncit, au luptat ca țara să rămână în picioare.

Acei oameni merită toate aprecierile noastre și cred că dacă jurnaliștii, de regulă, îi critică pe cei care sunt partea establishment-ului – autoritățile, instituțiile – pentru că rolul jurnalistului este acela de a căuta unde sunt hibele, ei bine, în această seară din decembrie cred că acești oameni merită toate aprecierile noastre.

România, în această seară, este în picioare pentru că ei au acționat la timp, profesionist și au răspuns ferm Rusiei. (…) Cred că perioada următoare este una extrem de importantă pentru ca autoritățile din România să facă aceste lucruri și mai clare. Și cred că e pe deplin justificat ca acuzația de trădare să fie folosită acolo unde trebuie folosită pentru oamenii din țară care au fost implicați în această lovitură de stat, iar acești oameni să răspundă.

În momentul în care îți permiți să lucrezi cu o forță străină, ostilă României, împotriva țării tale, împotriva statului de drept, împotriva domniei legii, pentru a pune mâna pe putere, trebuie să-ți asumi că vei plăti și că această plată va fi una semnificativă.

În nicio țară din lume trădarea nu se pedepsește ușor. Cred că în momentul de față singura cale este curățenia, curățenia în toate zonele societății. Cred că, de asemenea, este foarte important ca aceste lucruri să fie explicate opiniei publice, ca oamenii să înțeleagă”, a continuat Gâdea.