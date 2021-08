Duminică, atleta din Belarus, Krystsina Tsimanouskaya, a declarat că a fost dusă la aeroport împotriva voinței sale pentru a se întoarce acasă. Atleta, care urma să concureze luni la proba feminină de 200 de metri, a spus că nu vrea să se întoarcă acasă și a cerut ajutorul poliției nipone de pe aeroportul Henada din Tokyo.

Comitetul Olimpic din Belarus a declarat, într-un comunicat de presă, că antrenorii au decis să o retragă de la Jocurile Olimpice, la sfaturile medicilor, invocând ”starea emoțională și psihologică”. Comitetul a fost contactat pentru detalii, dar acesta nu a răspuns.



#Belarus It’s been reported that Kryscina Tsimanouskaya, who publicly criticized the regime and sports officials, is being sent from Tokyo back to Belarus. Apparently, representatives of the Belarusian national team took her to the airport. It looks like kidnapping pic.twitter.com/led3PfncEQ

