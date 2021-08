Amintim faptul că președintele Ungariei János Áder a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, lucru care nu a fost prea bine primit de Ludovic Orban și nici de Florin Cîțu.

Întrebat despre paralela făcută de preşedintele Ungariei la Summitul de lansare a Platformei Internaţionale Crimeea, Cîţu a spus că astfel de discuții se vor purta la București.

„Aceste lucruri le discutăm aici, la Bucureşti”, a declarat Cîțu.

În același timp, premierul țării a mai explicat că a susţinut la summit drepturile minorităţii române din Ucraina. Totodată, el a adăugat că regulile summitului au fost unele clare, iar motivul pentru care a mers acolo a fost să transmită un mesaj în acest sens.

„Am fost la un summit, care are nişte reguli foarte clare, în care am susţinut, şi aici mă surprinde că nu interesează pe foarte multă lume, am văzut atacurile celor de la PSD, am susţinut drepturile minorităţii române din Ucraina, dreptul de a avea şcoală în limba maternă.

Am susţinut aceste drepturi la fiecare întâlnire, chiar şi la bilaterala cu premierul Ucrainei şi acesta este mesajul meu ferm pe care l-am transmis acolo. Acesta era obiectivul pentru care am mers acolo. Ştiţi că aceste summituri au un mod foarte clar de a se desfăşura”, a declarat Cîţu, marţi, la Parlament.

Reacția lui Ludovic Orban

Amintim faptul că Ludovic Orban a reacționat dur când a auzit comparația făcută de liderul ungar. Președintele PNL susține că declarațiile acestuia nu au nicio legătură cu realitatea istorică, reprezentând o jignire la adresa României.

Totodată, Orban a mai adăugat că această declarație ”nu poate fi lăsată fără răspuns” din partea autorităţilor de la Bucureşti”.

„Este o declaraţie belicoasă, o declaraţie care n-are nicio legătură cu realitatea istorică şi care a fost făcută într-un cadru total nepotrivit. Acolo era cu totul şi cu totul alta temă de discuţie, iar să faci o legătură între anexarea Crimeei de către Rusia şi o decizie care, practic, a fost luată în urma voinţei populare exprimate pe baza contextului internaţional care exista la finalul războiului este o jignire la adresa României”, a declarat Orban, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare.