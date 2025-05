Viktor Orban a subliniat că cele două țări împărtășesc o soartă comună și se pot baza una pe cealaltă în apărarea creștinismului și a suveranității naționale.

Orban a făcut trimitere la afirmațiile liderului AUR, George Simion, potrivit căruia „a venit timpul pentru o Europă a națiunilor, o Europă creștină”, apreciind că această viziune este una împărtășită de Ungaria.

Premierul ungar a ținut să precizeze că, deși nu se va implica în campania electorală din România, transmite asigurări că Ungaria nu va sprijini nicio formă de izolare sau răzbunare politică împotriva României sau a liderilor săi.

Viktor Orban a criticat dur direcția actuală a Uniunii Europene, afirmând că fundamentele pe care a fost construit proiectul european – creștinismul și libertatea națională – sunt amenințate de decizii care nu reflectă voința popoarelor.

El a susținut că anumite forțe politice europene încearcă să transforme identitatea culturală și valorile tradiționale, impunând o agendă care include amestecul etnic, redefinirea rolurilor de gen și implicarea în conflicte care nu servesc intereselor naționale.

Premierul ungar a subliniat că „nu pentru aceasta au fondat creștinii Uniunea Europeană” și că este greșit ca decizii majore despre viitorul continentului să fie luate fără consultarea directă a națiunilor. A adăugat că psihoza războiului care domină discursul european este o amenințare reală pentru stabilitate și pace.

Evenimentul a avut loc cu ocazia inaugurării casei de pelerinaj Sfântul Cristofor, la abația benedictină din Tihany. În discursul său, Viktor Orban a reiterat ideea că o Europă creștină este singura care are un viitor. El a declarat că Ungaria rămâne angajată în apărarea valorilor fundamentale și va continua să se opună oricăror încercări de a altera identitatea europeană.

Premierul a încheiat reafirmând că națiunile europene trebuie să-și păstreze dreptul de a decide singure asupra propriului destin și că doar o Europă a națiunilor poate oferi o alternativă stabilă și durabilă.

George Simion a răspuns imediat la declarațiile premierului maghiar printrun mesaj pe rețeaua X, fostă Twitter.

Thank you for your great message, @PM_ViktorOrban!

We have a fight to win! Together!

🇷🇴 🇭🇺

Material publicitar politic

CMF 31250007

CPP A1B1C1D1E1 https://t.co/uUMv25gifK

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 9, 2025