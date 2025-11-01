Această locație atrage tot mai multe proiecte de amploare, fiind și locul unde Dan Șucu și Gabriel Popoviciu dezvoltă la rândul lor ansambluri rezidențiale. În apropiere se află și terenuri deținute de frații Pavăl, fondatorii Dedeman, care pregătesc alte investiții majore.

Cordia a semnat deja o promisiune de cumpărare pentru terenul vizat, iar aici va fi realizat cel mai mare proiect al companiei de până acum în România, conform informațiilor publicate de Profit.

Suprafața terenului depășește 6 hectare și se învecinează cu ansamblul rezidențial New Point, dezvoltat de grupul Shikun & Binui al comerciantului de diamante Naty Saidoff, fost ofițer al armatei israeliene. În imediata apropiere se află și un teren aparținând grupului israelian Shapir.

Proprietatea care urmează să fie cumpărată are capital spaniol, iar achiziția marchează o nouă etapă în strategia de expansiune a Cordia. Deși detaliile exacte ale viitorului proiect nu au fost comunicate oficial, toate indiciile arată că este vorba despre o dezvoltare imobiliară de proporții, menită să consolideze prezența grupului pe piața din nordul Capitalei.

În iulie 2025, Cordia a mai semnat un contract de vânzare-cumpărare pentru un alt teren din București, destinat construirii a 1.487 de apartamente. În plus, compania are în curs de achiziție terenuri care vor permite dezvoltarea altor 1.178 de locuințe.

În acest context, președintele consiliului de administrație al Cordia, Tibor Földi, a confirmat că dezvoltatorul are în pregătire două noi proiecte în București, dintre care unul este planificat să fie lansat în a doua jumătate a anului.

Extinderea Cordia pe piața românească nu este o surpriză. În 2022, compania a finalizat achiziția unui teren de aproximativ un hectar pe malul lacului Floreasca, în nordul Bucureștiului, teren care se învecinează cu o proprietate deținută de One United. Tot atunci, dezvoltatorul a cumpărat și două terenuri învecinate pe malul lacului Grivița, de la copiii celebrului chirurg Ion Chiricuță, pentru care a plătit milioane de euro.