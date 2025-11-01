Departamentele financiare din întreaga lume se confruntă cu un deficit acut de personal calificat, conform celui mai recent studiu Deloitte Finance Trends 2026. Lipsa de specialiști, scăderea implicării angajaților și volumul ridicat de muncă sunt printre principalele provocări menționate de liderii financiari intervievați.

Pentru a depăși aceste obstacole, tot mai multe organizații apelează la soluții de automatizare și inteligență artificială (AI). Aproximativ 40% dintre respondenți afirmă că folosesc astfel de tehnologii pentru a acoperi decalajele de productivitate, iar 64% intenționează să investească în dezvoltarea competențelor tehnice ale echipelor lor în 2025–2026. Totuși, rezistența angajaților la noile tehnologii rămâne o provocare, motiv pentru care 39% dintre companii oferă deja programe de instruire specializată.

De asemenea, companiile își extind aria de recrutare, căutând candidați din surse netradiționale (35%) sau chiar din alte departamente (28%), încercând să creeze echipe hibride care combină expertiza financiară cu cea în analiza datelor.

Majoritatea departamentelor financiare (63%) au trecut deja de la proiecte pilot la integrarea completă a soluțiilor AI, inclusiv prin utilizarea de agenți AI autonomi, capabili să îndeplinească sarcini cu supraveghere umană limitată (14%).

Agenții AI sunt utilizați mai ales pentru planificare și analiză financiară (52%), dar și pentru managementul profitabilității (48%), optimizarea capitalului de lucru (46%) și controlul cheltuielilor (44%). Totodată, 21% dintre liderii financiari declară că văd deja rezultate clare și măsurabile în urma acestor investiții.

Pentru anul fiscal următor, abilitățile legate de AI și automatizare (28%), precum și analiza datelor și integrarea tehnologiei (27%) sunt cele mai căutate în departamentele financiare.

Abilitățile tradiționale – precum luarea deciziilor strategice (22%), managementul costurilor (21%), conformarea cu reglementările (21%) și planificarea și prognoza de business (20%) – rămân importante, dar coboară în topul priorităților.

Studiul arată că experiența limitată în implementarea AI (47%) și complexitatea reglementărilor (44%) reprezintă provocări cheie, chiar și pentru organizațiile care sunt deja „lideri” în domeniu.

Mai mult, 57% dintre departamentele financiare avansate identifică securitatea datelor ca principal risc, având în vedere că gestionează unele dintre cele mai sensibile informații din cadrul organizațiilor. În schimb, pentru companiile aflate la început de drum, infrastructura tehnologică insuficientă (41%) și rentabilitatea incertă a investiției (30%) sunt cele mai frecvente obstacole.

„Recrutarea competențelor potrivite pentru departamentele financiare devine mai dificilă, așa cum au arătat și edițiile anterioare ale studiului nostru CFO Survey efectuat în România, iar automatizarea proceselor și AI sunt unele dintre soluțiile posibile pentru a aborda această problemă.

De fapt, odată cu apariția inteligenței artificiale generative, funcția financiară se transformă în moduri pe care nu ni le-am fi putut imagina în urmă cu doar câțiva ani.

Pentru a putea profita de toate aceste schimbări, liderii financiari vor avea nevoie de noi abilități și mentalități, care să îmbine expertiza financiară, competențele tehnologice și gândirea critică, precum și de echipe mixte, formate din specialiști în date și în finanțe”, a declarat Zeno Căprariu, Partener Audit, Deloitte România, și Lider al CFO Program în România.

Acesta a adăugat că, pentru o integrare eficientă a soluțiilor AI, „liderii trebuie să creeze o infrastructură de date conectată și să acorde prioritate guvernanței și planificării bazate pe scenarii, pentru a putea lua decizii rapide și informate”.

Despre studiu

Deloitte Finance Trends 2026 a fost realizat la nivel global în rândul a peste 1.300 de directori financiari din companii cu venituri de peste 1 miliard de dolari, active în multiple industrii.