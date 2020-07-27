Rador informează că în ultimele 24 de ore au fost raportate doar 13 îmbolnăviri, iar de peste o săptămână nu s-a mai înregistrat niciun deces.

În Ungaria au fost anunțate astăzi 13 noi cazuri de infectare cu coronavirus, dar în ultimele nouă zile nu a fost înregistrat niciun deces. Peste 3.300 dintre acele aproape 4.450 de persoane care au fost testate pozitiv de la începutul pandemiei s-au vindecat în ultima perioadă, iar 596 au decedat, în prezent fiind doar 523 de cazuri active de infectare.

În spitalele din Ungaria se află în prezent 71 de persoane în stare mai gravă, dintre care șase au nevoie de ventilație mecanică.

Totodată, autoritățile ungare au amintit astăzi că în data de 15 iulie au fost introduse restricții la frontiere pentru a nu fi înregistrate noi îmbolnăviri din cauza unor persoane infectate care sosesc din străinătate și că se analizează în permanență situația epidemiologică, iar în caz de nevoie ar putea fi luate noi măsuri.