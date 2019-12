Românii au început să aleagă în număr din ce în ce mai mare evenimentele sportive și concertele ca modalitate de petrecere a timpului liber, performanțele companiilor care activează în aceste domenii fiind cele mai notabile din categoria cultură și divertisment în ultimii 10 ani. Cu toate acestea, potrivit studiului KeysFin „The Business of Going Out”, sălile de jocuri de noroc dețin în continuare supremația, cu 75% din totalul cifrei de afaceri realizate de companiile din sectorul cultură și divertisment – definit în studiu pornind de la metodologia Registrului Comerțului și incluzând sub-diviziunile concerte&festivaluri, cultură, jocuri de noroc și sport&recreere.

Dintre cele 4 sub-segmente, în comparație cu 2009, cultura a scăzut cu aproape 8 puncte procentuale, de la 10% la 2% din cifra de afaceri a sectorului, iar jocurile de noroc au pierdut 3 puncte procentuale, de la 78% la 75% din cifra de afaceri a sectorului, în timp ce concertele și sportul&recreerea au câștigat teren, avansând cu aproape 4, respectiv 7 puncte procentuale.

Valoarea însumată a cifrei de afaceri a companiilor care activează în sectorul cultură și divertisment ajuns la 11,3 miliarde de lei în 2018, în creștere cu 80% față de 2009 și cu 48% față de 2014. Pentru 2019 analiștii KeysFin estimeaza continuarea tendinței de creștere, peste media economiei, respectiv cu 7%, la peste 12 miliarde de lei.

„Timpul liber a devenit un bun important, mai ales pentru românii din mediul urban, iar acest lucru se reflectă și în sumele pe care le alocă activităților de timp liber. Este de remarcat faptul că rezultatul net a avansat exponențial de la o pierdere de 309 milioane de lei în 2009, la un profit de peste 1,1 miliarde de lei în 2018. Categoria Cultura și divertisment se mândrește astfel cu unul dintre cele mai ridicate niveluri ale rentabilității capitalului din economia românească. Cu alte cuvinte, acesta este sectorul în care acționarii au obținut unul dintre cele mai mari randamente în urma investiției lor – peste 90% – mult peste media economiei de 10,8% în 2018, raportând informațiile analizate la studiul nostru anual Condițiile de business din România.” a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin, unul din cei mai importanți furnizori de soluții de business information din România.

Mai mult, domeniul culturii și al divertismentului este unul dintre puținele în care numărul de companii a crescut cu 116% față de 2009 și cu 51% față de 2014, la peste 12 mii de companii în 2018. Deși companiile care activează în categoria jocurilor de noroc reprezintă doar 7% din numărul total de companii din sector, acestea generează trei sferturi (75%) din cifra de afaceri și 70% din rezultatul net. La polul opus categoria sport&recreere include 56% dintre companiile din domeniu, însă acestea generează doar 15% din cifra de afaceri totală și 9% din rezultatul net.

Norocul le-a surâs și în acest an business-urilor din domeniul gambling

Sub-domeniul jocurilor de noroc își însușește atât cea mai mare cifră de afaceri a companiilor din domeniu, cât și cel mai mare profit net. Astfel, profitul realizat în 2018 de companiile din această categorie se ridică la aproximativ un miliard de lei, în creștere cu aproape 400%, de la 210,8 milioane lei, în 2009.

În ceea ce privește topul companiilor din sub-segmentul jocurilor de noroc, pe primul loc se află COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA, cu o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de lei, reprezentând 12% din totalul sub-segmentului în 2018, fiind urmată de MAX BET SRL, cu o cifră de afaceri de 443 milioane de lei și 5,2% din totalul sub-segmentului, și SUPERBET BETTING&GAMING SA, cu o cifră de afaceri de aproximativ 359 milioane de lei și 4,2% din totalul sub-segmentului.

Concertele, rezultate spectaculoase

Piaţa de spectacole și concerte din România creşte de la an la an cu cifre spectaculoase. Fie că aleg festivalurile sau concertele unor artiști locali, românii se bucură de muzică și plătesc pentru a intra la astfel de evenimente în proporție mult mai mare decât în trecut. Potrivit studiului KeysFin, numărul firmelor din acest domeniu a crescut cu 165% față de acum 10 ani, de la 1546 în 2009 la 4095 în 2018. Iar rezultatele de business ale principalelor companii din sub-domeniu arată o creștere atât a cifrei de afaceri, cât și a profitului în comparație cu acum 10 ani: cifra de afaceri s-a triplat, de la 267,2 milioane de lei și până la 890,8 milioane de lei, iar profitul a crescut cu 600%, de la 34 milioane de lei și până la 239,5 milioane de lei.

Pe primul loc se află UNTOLD SRL, cu o cifră de afaceri de 68,4 milioane de lei, reprezentând 7,7% din totalul sub-categoriei, urmat de GLOBAL RECORS SRL, 45,9 milioane de lei, cu 5,2% din total și de FESTIVAL TICKETS MANAGEMENT SRL cu 26,9 milioane de lei, 3% din total (ELECTRIC CASTLE). Topul este completat de NEVERSEA SRL (25,3 milioane de lei), FIVE’S INTERNATIONAL SRL (23,3 milioane de lei), STAGE EXPERT SRL (11,3 milioane de lei) și SUNFEST SRL (10,6 milioane de lei ).

Ce s-a schimbat în ultimii 10 ani?

Creșterile din ultimii 10 ani din categoriile concerte și sport&recreere se datorează numărului mare de evenimente care se organizează anual în România: pe lângă festivaluri și concerte, românii participă la maratoane sau urmăresc competiții sportive.

Iar festivalurile organizate in Romania primesc atât recunoaștere locală, cât si internațională. Pe lângă faptul că au devenit o atracție pentru turiștii din toată lumea, acestea primesc nominalizări și din partea competițiilor europene. Astfel, 5 festivaluri din România sunt nominalizate la European Festival Awards 2019: UNTOLD și Neversea la categoria “Best Major Festival”, Electric Castle și Summer Well la categoria “Best Medium Sized Festival”, iar Jazz in the Park la categoria “Best Small Festival”.

KeysFin oferă informații despre firmele din România și din străinătate prin intermediul unor instrumente dedicate. Cu un portofoliu de peste 500 de clienți, KeysFin este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de business information din România.

