Miniștrii de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au adoptat noi măsuri punitive pentru a contracara eludarea sancțiunilor și a împiedica Rusia să obțină tehnologie occidentală pentru fabricarea de arme.

Astfel, încă 69 de persoane și 47 de entități legate de invazia rusă împotriva Ucrainei au fost supuse sancțiunilor. Se vizează înghețarea activelor și interdicția de a călători în Uniunea Europeană pentru persoanele vizate.

#FAC: Need to speed up 🇪🇺support for #Ukraine. Welcomed the 14th sanctions package against RU & called for more measures to tackle its hybrid activities against the EU&Eastern partners. Ask for a #EU strategic approach towards the #BlackSea. pic.twitter.com/y4W6EYTGZT

— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) June 24, 2024