UE a adoptat un nou pachet de sancțiuni pentru Rusia. Președinția belgiană a Consiliului Europei spune că ambasadorii statelor Uniunii Europene au adoptat al 14-lea pachet „puternic și substanțial” de sancțiuni.

Pachetul include noi măsuri punctuale și maximizează impactul actualelor sancțiuni. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de X a Consiliului, pachetul închide „punctele vulnerabile”.

Reacțiile de pe platformă prezintă păreri mixte cu privire la această decizie.

