Atac total asupra lui Klaus Iohannis. Acesta a fost lansat de Ludovic Orban, chiar dumină seara. Fostul președinte al PNL a venit cu declarații dgreu de imaginat asupra șefului statului. potrivit lui Orban, președintele României i-a dat senzația că ar fi fost înlocuit de o sosie. Mai mult, liberalul a spus că Iohannis a pierdut orice legătură cu realitatea”

Ludovic Orban a vorbit, duminică seara, la Realitatea Plus, despre relația sa cu președintele Klaus Iohannis. El a zis că nu îl mai recunoaște pe șeful statului și susține că în perioada în care ocupa funcția de premier a colaborat foarte bine cu acesta. Lucrurile s-au schimbat însă la începutul acestui an.

„Președintele și-a dorit să fie Cîțu președinte, ca să nu fiu eu. Am fost șeful lui de campanie în 2019. În perioada în care am fost la guvernare am colaborat foarte bine, președintele a fost implicat în bătălia contra pandemiei, realizarea măsurilor de salvare a companiilor, a locurilor de muncă, a relansării economice”, a declarat Ludovic Orban