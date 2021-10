”Cătălin Drulă ar putea fi în 2024 propunerea USR PLUS pentru candidatura la preşedinţia României! De urmărit ascensiunea acestui om hotărât şi competent”, a scris, duminică pe Facebook, deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu.

Acesta a mai punctat şi că echipa lui Dan Barna ”va avea votul decisiv în Biroul Naţional pentru marile decizii pe care le va lua USR PLUS următorii ani”.

USR PLUS a anunţat, duminică, rezultatele alegerilor interne pentru componenţa Birou Naţional. Forul de conducere va avea 24 de membri.

Lista ”USR PLUS la guvernare 2024”, propusă de Dan Barna, a obţinut 13.643 de voturi (57,32%), ceea ce înseamnă că va avea 14 mandate.

Lista ”Uniţi, Reuşim!”, propusă de dacian Cioloş, a obţinut 8.001 voturi (33,61%) şi va avea 8 mandate.

Biroul Naţional va avea 24 de membri, dintre care primii şapte, în ordinea numărului de voturi, sunt vicepreşedinţi. Au obţinut cele mai multe voturi Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Anca Dragu, Ionuţ Moşteanu, Allen Coliban şi Claudiu Năsui.

Cine este Cătălin Drulă

Cătălin Drulă s-a născut la 2 mai 1981.

A urmat cursurile Colegiului Naţional de Informatică ‘Tudor Vianu” din Bucureşti între anii 1995-1999, potrivit cdep.ro. Între 1999 şi 2002, a studiat informatica, fiind licenţiat al Universităţii din Toronto.

În intervalul 2004-2005, a efectuat, la Institut National Polytechnique de Grenoble, stagiul de cercetare pentru teza de master, într-un program de schimb cu Universitatea din Toronto. În 2005, obţine masterul în informatică la Universitatea din Toronto, cu teza de cercetare ”Fast and Energuy Efficient Neighbour Discovery for Opportunistic Networking with Bluetooth”.

A fost fondator şi director executiv al Personal Networks SRL (2006-2008), un startup care a dezvoltat o platformă tehnologică pentru Marketing de Proximitate prin Bluetooth numită ‘ProxyCast’.

A lucrat ca: inginer software şi procesare de semnale digitale la Cresta Technologies (2008-2010); inginer software la Willow Garage (2010-2011); inginer software la Suitable Technologies (2011-2014); inginer de sistem la Zipline (2014-2015).

A contribuit la un sistem de livrare de produse medicale (sânge, plasmă, coagulanţi) cu avioane fără pilot, automatizate, care în prezent este operaţional în Rwanda, conform usr.ro.

În 2016, a fost consilier de stat în cadrul cancelariei premierului, pe probleme de infrastructură de transport.

La scrutinul parlamentar din 2016, a fost ales deputat USR de Timiş. Până în septembrie 2019, a fost vicelider al grupului parlamentar USR, iar din februarie 2020 până în decembrie 2020 a fost liderul amintitului grup parlamentar. Până în februarie 2020 şi, din nou, în octombrie 2020, a ocupat funcţia de preşedinte al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. A fost membru în Comisia pentru transporturi şi infrastructură. Până în decembrie 2020, a fost secretarul Grupului parlamentar de prietenie cu Canada.

La scrutinul parlamentar din 6 decembrie 2020, a fost ales deputat pe listele USR-PLUS.

Din 2015, este fondator şi director executiv al Asociaţiei Pro Infrastructură, al cărei obiect de activitate este monitorizarea cetăţenească a proiectelor de construcţie de infrastructură de transport. Totodată, este membru al comunităţii peundemerg.ro, dedicată pasionaţilor de infrastructură.

În 2007, a publicat lucrarea ”Adaptive energy conserving algorithms for neighbor discovery in opportunistic bluetooth networks” în IEE Journal on Selected Areas in Communications 25.1.