Ursula von der Leyen a făcut anunțul în cadrul celui de-al doilea summit privind energia nucleară civilă, organizat la Boulogne-Billancourt, în apropiere de Paris. În ultimii ani, la nivel global se observă o relansare a energiei nucleare, iar Europa își propune să facă parte din această tendință prin lansarea unei noi strategii dedicate reactoarelor modulare mici.

Obiectivul declarat al executivului european este ca astfel de reactoare să fie instalate în Uniunea Europeană până la începutul anilor 2030. Reactoarele modulare mici (Small Modular Reactors) ar urma să joace un rol important alături de reactoarele nucleare tradiționale într-un sistem energetic flexibil, sigur și eficient.

„În ultimii ani, vedem pe plan global o relansare a energiei nucleare şi Europa vrea să facă parte din asta. De aceea astăzi prezentăm noua strategie europeană pentru reactoare modulare mici”, a declarat von der Leyen la al doilea summit privind energia nucleară civilă.

SMR-urile sunt reactoare nucleare de dimensiuni mai mici, cu o capacitate de producție de până la 300 megawați. Prin comparație, majoritatea centralelor nucleare clasice au o capacitate de aproximativ 1.000 de megawați. Un alt avantaj al acestor reactoare este că componentele lor pot fi produse în serie în fabrici, ceea ce ar putea reduce costurile și timpul de construcție.

Pentru a accelera dezvoltarea acestor minicentrale nucleare, oficialii europeni consideră necesară armonizarea reglementărilor la nivelul întregului bloc comunitar. Ideea este ca, odată ce o tehnologie este considerată sigură pentru instalare, implementarea ei să poată fi realizată mai ușor în toate statele membre.

„Raţionamentul este extrem de clar. Când este sigur de instalat, trebuie să fie simplu de instalat în întreaga Europă”, a mai spus ea.

În același timp, executivul comunitar intenționează să sprijine investițiile în această tehnologie. Planul prevede acordarea unei garanții financiare în valoare de 200 de milioane de euro pentru susținerea proiectelor din domeniul reactoarelor modulare mici.

La reuniunea organizată de Franța au fost invitați mai mulți șefi de state și de guverne. Franța este una dintre țările europene în care cea mai mare parte a energiei electrice este produsă de centrale nucleare.

În schimb, Germania nu a fost reprezentată la nivel guvernamental la această reuniune. Statul german și-a închis reactoarele nucleare, însă va continua să urmărească discuțiile legate de viitorul energiei nucleare în Europa.

În cadrul intervenției sale, Ursula von der Leyen a exprimat regretul pentru reducerea producției de energie nucleară în unele state membre ale Uniunii Europene. Ea a amintit că, în anii ’90, aproximativ o treime din electricitatea Europei provenea din energie nucleară.

„În timp ce în anii ’90 o treime din electricitatea Europei venea de la energia nucleară, astăzi procentul este de aproape de 15%. Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere. Retrospectiv, a fost o greşeală strategică pentru Europa să întoarcă spatele unei surse de energie accesibilă, fiabilă şi cu emisii scăzute”, a completat Ursula von der Leyen.

În prezent, ponderea acestei surse de energie a scăzut la aproximativ 15% din producția totală de electricitate a continentului. Reducerea rolului energiei nucleare a fost rezultatul unor decizii politice luate în trecut, însă, potrivit șefei Comisiei Europene, această orientare s-a dovedit ulterior o eroare strategică pentru Europa, deoarece energia nucleară reprezintă o sursă accesibilă, fiabilă și cu emisii reduse de carbon.