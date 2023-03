În prezent, armata Ucrainei nu exclude apariția unor provocări la graniţa cu Republica Moldova, însă, momentan, nu există nicio ameninţare vizibilă în acest sector întrucât forţele ruse din Transnistria NU sunt pregătite încă pentru a deschide un al doilea front de luptă.

O declaraţie în acest sens a fost făcută miercuri, 1 martie 2023, de Natalia Gumeniuk, purtătoarea de cuvânt a Comandamentului Operativ Sud al Forţelor de Apărare din Ucraina. Potrivit spuselor sale, din punct de vedere geografic, forţele ruse din Transnistria nu pot primi sprijin în sectorul respectiv.

„Totul este calm la frontiera cu Republica Moldova şi sub controlul forţelor de apărare (ucrainene). Graniţa este apărată de Serviciul pentru frontiera de stat. Pe moment, aceste ameninţări nu sunt critice. Provocările nu sunt excluse, dar Ucraina urmăreşte îndeaproape situaţia. În momentul de faţă, nu observăm activitate de cealaltă parte a graniţei. Trupele concentrate de ţara agresoare pe segmentul transnistrean nu reprezintă o forţă critică, capabilă să deschidă un al doilea front”, a declarat ea, potrivit Interfax-Ukraina.

Aceasta a precizat, totodată, că forţele ucrainene de la granița Ucrainei cu Republica Moldova sunt pregătite pentru o reacţie adecvată în cazul unor ameninţări posibile din partea armatei Rusiei. Natalia Gumeniuk a explicat că „ameninţări” înseamnă „o posibilă activitate a unor grupuri de sabotaj şi de recunoaştere” sau „provocări, precum bombardarea frontierei de stat”.

De altfel, Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a calificat drept „false” declaraţiile Guvernului de la Moscova, potrivit cărora soldații ucraineni ar pregăti „provocări cu substanţe radioactive” în Transnistria.

„Declaraţia Rusiei potrivit căreia Ucraina a primit materiale radioactive pentru ‘provocări’ sunt false. Ucraina pledează cu stricteţe pentru nerăspândirea armelor de distrugere în masă. Nu vă lăsaţi duşi de nas de manualul de propagandă rusesc! Ruşii îi învinuiesc deseori pe alţii de ceea ce planifică ei înşişi”, a scris, miercuri, Oleg Nikolenko, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, pe contul său de Twitter.

Russia’s claim that Ukraine has received radiological material to stage a ‘provocation’ is fake news. Ukraine is strictly committed to non-proliferation of nuclear weapons. Don’t be misled by Russian propaganda textbook. Russians often accuse others of what they plan themselves.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023