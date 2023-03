Moscova a anunţat, astăzi, că forţele sale au respins un atac masiv cu drone ucrainene asupra Crimeei, peninsula de la Marea Neagră anexată de Rusia în 2014.

„O tentativă a regimului de la Kiev de a efectua un atac masiv cu drone asupra instalaţiilor din peninsula Crimeea a fost evitată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul-locotenent Igor Konaşenkov, citat de agenţia de presă TASS. Şase drone de atac ucrainene au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană, iar alte patru drone au fost dezactivate prin război electronic. Nu au existat victime şi distrugeri la sol”, a mai precizat Ministerul Apărării.

Kievul anunță o victorie importantă asupra Rusiei

Pe de altă parte, ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a anunțat că Ucraina a provocat cea de-a a cincea mare înfrângere suferită de armata rusă.

„La 1 martie 2023, Putin a suferit a cincea înfrângere majoră de la ziua invaziei pe scară largă: Ucraina a învins teroarea de iarnă. Am îndurat cea mai grea iarnă din istoria noastră, a fost frig și întuneric pentru noi, dar am rezistat. În ciuda chicotelilor Moscovei, nu am înghețat fără gazul rusesc” a scris Kuleba.

Motive de bucurie pentru Ucraina

Ministrul ucrainean a făcut și o enumerare a înfrângerilor la care se referă. „Prima înfrângere a fost atunci când nu l-am lăsat pe Putin să ne paralizeze de frică din primele minute ale ofensivei. A doua a fost când am dejucat planul blitzkrieg-ului rusesc. Ucraina nu a căzut în trei zile, șapte, o lună sau o lună, un an și niciodată nu va cădea. A treia înfrângere pe care am provocat-o Federației Ruse pe frontul diplomatic: coaliția mondială pentru Ucraina, rezoluții, izolare, fluxuri de arme, sancțiuni, energie, ajutor financiar și umanitar pentru Ucraina. A patra înfrângere este pierderea de către Rusia a unei mari părți din teritoriile ocupate ale Ucrainei ca urmare a acțiunilor și contraatacurilor eficiente ale Forțelor Armate ale Ucrainei”, a menționat Kuleba.

Altfel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că va condamna acțiunile Rusiei împotriva cetățenilor din Ucraina la Curtea Penală Internațională. Potrivit liderului de la Kiev, liderii ruși vor fi aduși în fața justiției.