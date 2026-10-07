Trump, presat să returneze banii pentru reclamele plătite din fonduri publice înaintea alegerilor

Președintele SUA, Donald Trump, este acuzat de opoziție că folosește fonduri publice pentru reclame televizate cu mesaj politic, difuzate înaintea alegerilor legislative. Casa Albă susține că materialele sunt anunțuri de interes public, nu reclame politice.

Președintele SUA, Donald Trump, nu intenționează să ramburseze banii publici cheltuiți pentru finanțarea unor reclame despre care opozanții susțin că încalcă legislația privind finanțarea politică, a transmis, marți, Casa Albă.

Un oficial american contactat de AFP a precizat că mesajul publicat, luni, de Trump pe rețeaua Truth Social, prin care acesta s-a angajat să finanțeze reclamele televizate cu propriile fonduri sau cu bani proveniți dintr-un fond pro-Trump, nu face referire la rambursarea sumelor cheltuite din fonduri publice.

Ulterior, Trump a declarat însă că nu a luat încă o decizie în această privință. Întrebat de o jurnalistă dacă intenționează să ramburseze banii, președintele american a apreciat că reclamele au fost eficiente și că scopul lor a fost promovarea țării. El a adăugat că și alți președinți au procedat în mod similar și că o decizie va fi luată ulterior.

Luni, Trump a anunțat pe rețeaua Truth Social că a decis să finanțeze reclamele din propriile fonduri, precum și din banii strânși pentru MAGA Inc., structura sa de finanțare electorală.

Președintele SUA a fost acuzat săptămâna trecută de opoziție că desfășoară o campanie de „propagandă” ilegală cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative considerate cruciale.

Trump apare într-un scurt videoclip alb-negru, difuzat, potrivit presei americane, în timpul unor meciuri de fotbal american. În imagini, președintele are o expresie severă și merge în tăcere, privind spre cameră, pe un coridor. Pe fundalul videoclipului sunt difuzate fragmente din discursurile lui Trump, în care acesta îi critică pe susținătorii războiului și îi atacă pe „comuniști” și „mondialiști”. La finalul clipului, care durează 30 de secunde, în partea de jos a ecranului apare mențiunea că materialul a fost plătit de guvernul american.

Casa Albă susține că materialul nu reprezintă o reclamă politică, a cărei finanțare este supusă unor reguli stricte, ci un „anunț de interes public”. Potrivit administrației americane, astfel de materiale pot fi difuzate de Guvern în scopuri educative și patriotice.