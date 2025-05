Într-o postare publicată pe rețeaua X, Nicușor Dan a declarat că este recunoscător pentru angajamentul ferm al președintelui Trump față de relația dintre România și Statele Unite și a salutat nominalizarea lui Darryl Nirenberg în funcția de ambasador.

Oficialul român și-a exprimat dorința de a colabora strâns cu administrația americană pentru a întări Parteneriatul Strategic dintre cele două țări. El a subliniat că relația bilaterală se bazează pe decenii de cooperare și pe valori și interese comune. Totodată, a afirmat că are convingerea că, împreună cu partenerii americani, vor putea realiza proiecte majore care să contribuie la securitatea și prosperitatea ambelor națiuni.

I would like to thank President Trump (@realDonaldTrump) for his strong leadership and commitment to the Romania–United States relationship, as well as for the nomination of Mr. Darryl Nirenberg as the United States Ambassador to Romania.

I extend my congratulations to Mr.…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 21, 2025