Tratamentul care face minuni împotriva cancerului. Noua armă împotriva formelor severe ale bolii

Pe fondul gravității bolii, oamenii de știință au descoperit un nou tratament care poate prelungi viața celor care au cancer chiar și în fază terminală. Cercetătorii au spun că tratamentele cu nivolumab şi ipilimumab, combinate, au dus la reducerea dimensiunii tumorilor în cazul pacienţilor în fază terminală, cu tumori la nivelul capului şi gâtului. Mai mult decât atât, oamenii de știință spun că tratamentele au eliminat total din tumorile din celor bolnavi.

Experții spun că noua combinație reprezintă o armă împotriva formelor avansate ale bolii, subliniind, totodată, că aceasta a sugerat anterior beneficii similare pentru pacienţii cu cancer de rinichi, de piele şi de intestin în fază terminală.

Important de menționat este faptul că acest tratament implică mai puține efecte secundare față de chimioterapie, tratament standard oferit pacienților în stadiu avansat.

Oamenii de știință de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra spun că la studiul de fază trei au participat doar 1.000 de pacienți cu tumori situate în zona capului și a gâtului, precizând că rezultate acestuia nu sunt semnificative din punct de vedere statistic, însă sunt semnificative din punct de vedere clinic.

Cu toate acestea, este posibil ca nu toți bolnavii de cancer să își permită acest tratament deoarece prețul acestuia este destul de ridicat. În Statele Unite ale Americii (SUA), prețul unui astfel de tratament ajunge la aproape 300.000 de dolari.

Barry Ambrose, în vârstă de 77 de ani, a povestit pentru The Guardian ce s-a întâmplat după ce a primit tratamentul miraculos. Bărbatul povestește că medicii i-au spus, în urmă cu patru ani, că nu va mai avea mult de trăit din cauza cancerului.

Acesta s-a alăturat studiului tratamentului anterior menționat, subliniind că nu mai avea nimic de pierdut. Bărbatul a spus că la câteva săptămâni după începerea tratamentului a fost sunat de asistentele medicale care i-au spus că tumoarea i-a dispărut din corp.

„Când mi s-a spus despre studiu… nu am ezitat să mă alătur. Ce aveam de pierdut? S-a dovedit a fi o șansă la salvare. Deși am fost nevoit să merg de două ori pe săptămână de la Suffolk la spital pentru tratament, nu am avut efecte secundare și am reușit să-mi continui viața și să fac lucrurile pe care le iubesc: să navighez, să mă plimb cu bicicleta și să petrec timp cu familia mea”, spune acesta.

„Când asistentele au sunat să-mi spună că, după două luni, tumora din gâtul meu a dispărut complet, a fost un moment incredibil”, a spus Ambrose. „Deși mai exista boală în plămâni în acel moment, efectul a fost uluitor”.