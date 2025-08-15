În Munții Bucegi, între Lacul Bolboci și Lacul Scropoasa, se găsește Izvorul Nemuririi, unul dintre cele mai misterioase locuri din România. Ascuns pentru mult timp în perioada comunistă și învăluit de legende, izvorul a stârnit de-a lungul timpului numeroase teorii, atât de natură științifică, cât și de natură mistică.

Descoperit în perioada comunistă, Izvorul Nemuririi este considerat sacru, întrucât apele sale ar avea proprietăți curative. Conștient de potențialul lor, Nicolae Ceaușescu a decis să îl păstreze ascuns de privirile publice și a ordonat efectuarea unor studii detaliate pentru a analiza proprietățile sale curative, considerând că acesta ar putea aduce beneficii semnificative țării.

Izvorul Nemuririi se află în Munții Bucegi, pe Valea Ialomiței, între Lacul Bolboci și Lacul Scropoasa. Inițial, localnicii susțineau că apa de aici este extrem de pură, considerând-o unică în lume. Ulterior, Nicolae Ceaușescu a aflat despre această resursă și a trimis experți pentru a-i analiza proprietățile.

În perioada lui Ceaușescu, locul era cunoscut sub denumirea de „Șapte izvoare”. Cercetările efectuate au arătat că apa avea proprietăți excepționale, despre care se credea că poate alina suferința, vindeca și realiza adevărate minuni.

Dictatorul a început să consume exclusiv această apă, transportată la București în recipiente speciale pentru a-i păstra puritatea. De asemenea, a mobilizat o echipă de experți de top, inclusiv specialiști de la Hidroelectrica, pentru a studia și evalua zona.

După cercetări minuțioase și verificări amănunțite, s-a descoperit că Izvorul Nemuririi izvorăște dintr-o grotă ce adăpostește un lac subteran impresionant, despre care se spune că nu s-a uscat niciodată. În urma analizelor, s-a constatat că apa nu conține bacterii, azotați sau azotiți, ceea ce o face unul dintre cele mai pure izvoare de pe planetă.

„A fost informat că această sursă de apă este cunoscută de peste 2.000 de ani şi că se găseşte în zona iniţiatică a dacilor, în Masivul Bucegi, că scrierile vechi pomenesc despre o apă din care a băut Zamolxe înainte de a deveni zeu şi că există un simbol al celor şapte izvoare pe scuturile dacice redate pe Columna lui Traian. Lui Ceauşescu i-a sunat bine mai ales faptul că acolo s-ar afla zona nemuririi, adică un punct energetic pozitiv. Dosarele de la Şapte Izvoare au fost redeschise după ‘90, iar testele recente au arătat ca informaţiile lui Ceauşescu nu erau chiar departe de realitate”, a declarat pentru Click!, Ion Olteanu, unul dintre cercetătorii care au făcut studiul.

Locul miraculos descoperit de fostul dictator a rămas ascuns pentru mulți ani. În același timp, oamenii de știință au propus câteva explicații pentru proprietățile apei. Prima teorie susține că puritatea apei se datorează unui câmp magnetic format în mod natural în zonă.

Cea de-a doua teorie sugerează existența unui zăcământ de argint pur în apropierea izvorului, care ar contribui la menținerea apei curate și lipsite de bacterii. Totuși, aceste ipoteze nu au fost confirmate definitiv, astfel că misterul Izvorului Nemuririi rămâne în continuare neelucidat.