Femeile care alăptează și care au avut Covid-19 secretă anticorpi neutralizanți împotriva virusului, în laptele matern, timp de până la 10 luni după infecție, potrivit unor cercetări recente, relatează Newsscientist

Echipa de medici de la Spitalul Mount Sinai din New York a analizat probe de lapte matern de la 75 de femei care s-au recuperat după o infecție cu Covid-19. Așa au descoperit că 88% din probe conțineau anticorpi împotriva virusului SARS-CoV-2 și, în majoritatea cazurilor, erau capabili să neutralizeze virusul.

Alăptarea ar putea ajuta la protejarea copiilor

Constatările lor sugerează că alăptarea ar putea ajuta la protejarea copiilor împotriva infectării cu Covid-19. Se știe că acest lucru este valabil pentru alte boli respiratorii, cum ar fi gripa și pertussis.

În timp ce copiii mici prezintă un risc mai mic de Covid-19 sever decât adulții, unul din 10 sugari cu vârsta sub un an necesită spitalizare dacă este infectat. Anticorpii extrași din laptele matern ar putea fi folosiți și ca terapie pentru adulții cu Covid-19, au declarat medicii pentru The Guardian.

De asemenea, studiul a constatat că majoritatea femeilor care s-au vaccinat cu Pfizer sau Moderna aveau, de asemenea, anticorpi specifici coronavirusului în laptele matern. Niveluri mai scăzute de anticorpi au fost observate în laptele femeilor vaccinate cu Johnson & Johnson.

Acest lucru susține cercetările anterioare care sugerează că, pentru mamele care alăptează, vaccinurile pot ajuta la protejarea copiilor de infecția cu Covid-19, deși nu a fost încă demonstrat în mod concludent.