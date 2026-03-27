În opinia lui Traian Băsescu, reducerea accizei la carburanți nu va produce efecte vizibile pentru populație. Chiar și în cazul în care această măsură va fi aplicată, prețul plătit de consumatori nu va scădea semnificativ, iar trendul de creștere va continua.

Fostul șef al statului explică această evoluție prin contextul internațional tensionat, în special din Orientul Mijlociu. Problemele din zona Golfului sunt numeroase și nu se limitează doar la blocarea strâmtorii Ormuz, ceea ce face ca măsurile interne adoptate de autorități să nu fie suficiente pentru a influența prețurile.

„Cred că nu se va simți în ceea ce vor plăti oamenii. Este un pronostic. Nu se va simți nici dacă se reduce acciza. (…) Nu se va simți. Prețurile vor continua să crească”, a spus Băsescu la România TV.

În același timp, România se confruntă deja cu un nivel ridicat al inflației, ceea ce reduce și mai mult eficiența intervențiilor guvernamentale.

„Uitați-vă ce probleme sunt în Golf. Nu este vorba doar despre blocarea strâmtorii Ormuz, sunt mult prea multe probleme ca să se simtă măsurile luate de guvern. În țări cu mai multă stabilitate, probabil că s-ar simți, dar la inflația de la noi…”, a mai spus fostul șef al statului.

În paralel, Guvernul a declarat situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și a adoptat o ordonanță în acest sens, fără avizul Consiliului Legislativ. Actul normativ introduce măsuri de intervenție valabile până la 30 iunie 2026.

Printre prevederi se numără plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025 pentru întreg lanțul, de la rafinare până la vânzarea finală, în perioada 1 aprilie – 30 iunie. De asemenea, exporturile de motorină și țiței vor putea fi realizate doar cu acordul autorităților, iar nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri.

Executivul are în pregătire și un al doilea pachet de măsuri, care ar putea include reducerea accizelor. Totodată, perioada de aplicare a soluțiilor adoptate poate fi prelungită succesiv, pentru intervale de cel mult trei luni, atât timp cât persistă condițiile care au determinat instituirea situației de criză.