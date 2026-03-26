Implicarea lui Traian Băsescu a permis închiderea inelului stadionului și finalizarea proiectului, iar manevra lui Copos a fost considerată de susținătorii clubului un exemplu de ingeniozitate managerială.

Florin Gătejeanu, cunoscut ca „Gătejan”, a povestit pentru Fanatik că Traian Băsescu a fost păcălit pentru Tribuna II de la Giulești.

George Copos, finanțatorul Rapidului de la acea vreme, l-a convins pe Traian Băsescu, în perioada în care fostul președinte era ministru al Transporturilor, că e în interesul lui să fie un suporter vizibil al Rapidului.

Și astfel, Tribuna II de pe Giulești a fost realizată cu banii pentru care a semnat chiar Băsescu.

„Domnul Copos, un băiat foarte inteligent și foarte deștept. Să dau un exemplu, ca să nu mai vorbesc de dânsul. Ca Borcea, a băgat mulți bani. Păi, dacă el (n.red. Copos) l-a păcălit pe șacalul ăsta, între ghilimele, de Traian Băsescu. Când era la Transporturi, a zis că este spre binele lui să fie rapidist. Când a făcut Tribuna II de pe Giulești… El ne-a făcut-o, Băsescu. (n.red. A închis inelul) Da, da. George Copos a zis: ‘Păi, și eu am făcut-o’. Da, el a făcut-o, dar l-a pus pe Băsescu. Genial. A fost și prim-ministru”, a povestit Florin Gătejeanu.

De asemenea, George Copos a încercat să-l numească președinte la Rapid pe Florin Gătejeanu, însă acesta a refuzat oferta, iar funcția a fost ulterior preluată de Constantin Zotta. Această situație ilustrează modul în care Copos a gestionat decizii majore pentru club și a influențat atât finanțarea proiectelor, cât și structura conducerii Giuleștiului.

„George Copos, un băiat foarte inteligent, a vrut să mă numească președinte la Rapid. Nu am vrut să mă duc. L-a pus pe Zotta în locul meu”, a mai spus Florin Gătejeanu pentru Fanatik.

Potrivit sursei menționate, Florin Gătejeanu este un avocat român foarte cunoscut în domeniul fotbalistic, specializat în drept sportiv. A fost avocat al Federației Române de Fotbal (FRF) și a colaborat cu personalități marcante din fotbalul românesc, precum Dumitru Dragomir sau Gigi Becali. De-a lungul carierei sale, a participat în numeroase comisii disciplinare ale FRF și Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

