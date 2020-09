Atac violent la adresa Premierului Ludovic Orban venit din partea fostului președinte Traian Băsescu, deși formațiunile politice pe care cei doi le reprezintă, PNL și PMP, cochetau la un moment dat în legătură cu o posibilă alianță electorală, în vederea alegerilor locale 2020.

Astfel, Băsescu vorbește despre Orban, în stilul său deja consacrat, ca despre un ”rebut politic”.

Iar atacul a pornit tocmai de la neînțelegerile ivite în privința colaborării între cele două partide și, în consecință, eșecul de a realiza o alianță electorală.

”Cum să cred eu că mai vor o alianță?”

„Cât credeți că mai pot eu să cred în acest rebut politic care se numește Ludovic Orban, care ne-a pus într-o situțaie incredibilă. Domnul Orban ne-a anunțat că ei merg singuri cu USR. Cum să cred eu că mai vor o alianță?”, a întrebat Băsescu sâmbătă, într-o conferință de presă.

”Ba cred că Orban va fi ultimul în care PMP să creadă. Nu-l crede nimeni pe acest gogoșar incompetent care a ajuns și premierul României.

Înainte de Orban a fost doamna Dăncilă, când te uiți la bâlbâielile lui Orban, nu poți să spui decât rebuturi politice. Nu înseamnă că e rebut uman, dar politic sigur”, a spus Traian Băsescu.

Atacul lui Băsescu este cu atât mai surprinzător cu cât Ludovic Orban a declarat răspicat faptul că PNL va guverna după alegerile parlamentare, de la finele acestui an, alături de PMP.

Orban: PNL continuă colaborarea cu PMP

Partidul Naţional Liberal continuă colaborarea cu PMP, a afirmat Premierul Ludovic Orban, preşedintele PNL, care a adăugat şi că are încredere că partenerii liberalilor la alegerile locale, USR şi PLUS, ”vor înţelege că pentru succesul comun nu trebuie să ne rămână decât un singur adversar politic, care este PSD”.

”Singurul meu mesaj este că noi continuăm colaborarea cu PMP, că suntem deschişi la colaborarea în Consiliul General al Capitalei, în consiliile locale de sector şi că îi considerăm ca pe nişte parteneri.

Am ajuns la o formulă între PNL şi USR PLUS din multe motive, n-aş vrea acuma să le menţionez, dar din punctul meu de vedere ei au fost partenerii noştri, sunt partenerii noştri la guvernare, ne bizuim pe susţinerea lor în Parlament şi vom colabora în toate consiliile judeţene, consiliile locale, pentru a forma majorităţi şi pentru a asigura o bună guvernare locală”, a spus recent Orban, fiind întrebat cu privire la faptul că PMP a fost lăsat în afara acordului politic încheiat de PNL cu Alianţa USR PLUS pentru a avea candidaţi comuni în alegerile locale din Bucureşti.