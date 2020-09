Vineri seara, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la România TV despre Codruța Filip, cântăreața top-model care s-a angajat la Ministerul Sănătății. Anterior, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că aceasta nu are carte de muncă.

În acest context, Traian Băsescu a declarat că, în cazul în care ministrul Sănătății o dă afară, acesta o va angaja la cabinetul lui de europarlamentar.

”Eu o angajez pe femeia asta la cabinetul meu, deși mai am trei femei”, a anunțat Băsescu vineri seara.

Traian Băsescu este revoltat

Fostul președinte a mai declarat vineri seara că este revoltat față de faptul că aceasta riscă să fie dată afara doar din cauza faptului că este frumoasă.

”Dacă ministrul Sănătății se dezice de acest copil, o angajez eu la cabinetul meu de europarlamentar. Mă revoltă. Doar pentru că este frumoasă, să o dai afară? Mă, fraților, dacă ați ajuns să refuzați un absolvent de la ”Alexandru Ioan Cuza”, ce mai zicem de tâmpiții din Parlament care au diplome pe la Chișinău și alte facultăți?!

Spuneți, bă fraților, bogdaproste că s-a angajat la stat! Sunt revoltat un copil de 24 de ani este ejectat doar pentru că arată bine, ați înțeles?

Dacă Tătaru o dă afară, eu o angajez pe femeia asta la cabinetul meu, deși mai am trei femei. O angajez ca debutant.”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Ministrul Sănătății neagă angajarea acesteia

Ministerul Sănătății neagă însă angajarea Codruței Elena Filip și anunță declanșarea unei anchete interne.

”Urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Ministerul Sănătății precizează că nu există niciun angajat în cadrul instituției cu numele precizat în articol”, arată, însă, Ministerul Sănătății. De asemenea, ministerul susține că a fost declanșată o anchetă internă pe acest subiect.

La o zi distanță și după ce ministerul a anunțat o anchetă internă, Codruța Elena Filip și-a șters de pe contul de Facebook locurile de muncă de la Ministerul Sănătății și de la ANAF, notează digi24.ro.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat vineri, la Craiova, referitor la informaţiile apărute în spaţiul public despre angajarea în minister a unei tinere cântăreţe, că aceasta nu are contract de muncă cu Ministerul Sănătăţii şi nu este angajata instituţiei.

Tătaru a punctat că a dispus o anchetă internă la Resurse Umane pentru a verifica informaţiile apărute în spaţiul public.

„Am sesizat-o şi eu din presă, noi nu avem până în acest moment niciun contract de muncă semnat pe acest nume, niciun ordin de ministru. Am deschis, este deja o anchetă internă la Resurse Umane, să evaluăm cele sesizate de dumneavoastră. Nu este angajată la Ministerul Sănătăţii. Nu are contract de muncă, nu are niciun ordin de ministru semnat. De aceea văzând acele imagini, am dispus o anchetă internă la Resurse Umane, să verifice acele legitimaţii, dacă sunt false sau nu”, a spus ministrul Sănătăţii.