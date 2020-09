Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un atac furibund la adresa lui Ludovic Orban, susținând că suntem în cea mai profundă stare de proasta guvernare.

„Nu suntem nici in stare de urgenta, nici in stare de alerta. Niste incompetenti care intrec cu mult guvernul Dancila, care nu pot gestiona lucrurile, sacrifica de la copii la batrani si toate televiziunile cu toata forta fondurilor date catre televiziuni, mai vine si presedintele, iar ei pur si simplu nimicesc popoprul. Singurul lor gand e cum sa faca achizitii urgente.”, a spus Băsescu.

În opinia sa, părinții sunt într-o situație de dezorintare, pentru ca Guvernul se bâlbaie.

„Trebuie sau nu certificat, ce boli trebuie sa ai ca sa faci invatamant online etc. O intreaga panoplie de erori pe care trebuia sa le rezolve de mult si sa avem raspunsuri clare(…) Mai devreme am vazut-o pe doamna Anisie care ne explica ce face dascalul daca un copil trebuie sa stranute. Trebuie sa-l scoata in curte, este incredibil unde s-a ajuns.”, a adăugat Băsescu.

Vom avea copii care isi vor omori bunicii

Europarlamentarul PMPa susținut că Orban va avea oameni pe conştiinţă.

„Vreau sa o spun foarte dur. Vom avea copii care isi vor omori bunicii. Involuntar, o vor face. Cand vor fi mai mari vor afla ca a fost un guvern care fara sa ia masuri a inceput scoala. Familiile au un anume mediu, nu poti sa le spui peste noapte sa cumpere un apartament pentru bunici. Sunt multi bunici care traiesc cu copiii si nepotii, iar domnul Orban trebuia sa faca un program de educare, pentru ca suntem 20 de milioane de romani cu 20 de milioane de pareri. N-au facut un program minimal de educare a familiilor, pentru ca ei se balbaie si azi, ce sa mai educe. Acest Ludovicus Orbanus va avea pe constiinta bunici.

La gradinita unde sunt nepoteii mei, conducerea a spus foarte clar: ne revedem in octombrie, pana atunci construim clase anexa pentru ca educatia sa se desfasoare in siguranta, in conditiile in care sunt 3 educatori intr-o grupa de 21 de copii. Sparg grupa din 21 de copii in 3 grupe de cate 7″, a arătat liderul PMP.

În opinia sa, ministrul Sanatatii nu are aceeași încărcătura de ridicol ca Orban, dar spune jumatati de adevăr, pentru că îl presează decizia politică.

„Sunt convins ca dupa dansul, in conditiile astea nu incepea scoala. Deschiderea scolilor le da ocazia sa cumpere foarte mult. Masti, tablete, dezinfectanti, e un paradis al achizitiilor, care probabil se va constata ca au fost la preturi uriase. Eu nu zic ca e rau, dar una e sa o faci centralizat, printr-un program national, si alta e sa o faca fiecare pe unde poate cu SRL-ul lui. Trebuia centralizat, cu contract ferm.

Cu mastile e mult mai grav, Comisia Europeana face achizitii centralizat pentru statele membre, iar Romania este printre putinele tari care nu se duce acolo, ci le face singura prin SRL-uri. Nu trebuie sa fii fost presedinte ca sa vezi asta, o vad oamenii de rand ca se fura ca-n codru in guvernarea Orban. Sigur, momentul scadentei va veni, deocamdata ei spera sa nu vina pana la alegeri, sa pacaleasca, cum a pacalit si PSD. Acum marea lor gelozie este cat se fura la primaria Capitalei si vor sa o inlocuiasca pe Firea cu ai lor, sa fure si ei. Eu am cumparat masti pentru familie cu 30 de bani masca, iar Orban ia cu 68 de bani, cand el cumpara 100 de milioane de masti. Sa ne amintim ca Virgil Popescu a zis pe 29 martie ca Romarm va face 15 milioane de masti pe luna. Iar in iulie ne anunta ca s-a stricat masina si nu s-a gasit un inginer sa o repare”, a punctat Băsescu.