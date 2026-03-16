Informația cu privire la moartea lui Ernie Anastos a fost confirmată de familie și marchează sfârșitul unei cariere impresionante de peste cinci decenii în jurnalismul de televiziune, conform informațiilor publicate de People.

Anastos s-a născut pe 12 iulie 1943 și și-a dedicat viața jurnalismului de televiziune, construind o carieră solidă la unii dintre cei mai importanți radiodifuzori ai lumii. A lucrat pentru posturi renumite din New York, precum WABC-TV, WCBS-TV și FOX 5 New York, devenind unul dintre cei mai respectați prezentatori de știri din presa americană. Vocea și stilul său inconfundabil au devenit familiare pentru milioane de telespectatori, iar activitatea sa a fost recunoscută cu numeroase premii, inclusiv distincții Emmy pentru contribuția adusă jurnalismului de televiziune.

„Era o persoană unică și, indiferent de orientarea politică, Ernie se bucura de încredere. Să prezinte știrile, să prezinte adevărul și faptele, asta era ceea ce credea Ernie”, a declarat Bill Ritter, prezentatorul emisiunii „Eyewitness News” de la WABC, referindu-se la fostul său coleg, potrivit informațiilor publicate de sursa menționată.

Pe lângă activitatea profesională, Anastos s-a implicat în proiecte caritabile și a sprijinit comunitățile din New York, fiind apreciat nu doar ca prezentator, ci și ca membru activ al societății. De-a lungul carierei sale, a fost martor la momente istorice, inclusiv în noaptea de 8 decembrie 1980, când WABC-TV a confirmat moartea lui John Lennon, eveniment despre care a vorbit și în documentarul din 2020 realizat de aceeași televiziune.

Moartea sa a stârnit un val de reacții emoționante din partea colegilor și telespectatorilor, care l-au considerat timp de decenii una dintre cele mai importante voci ale știrilor din metropolă. Ultima postare a lui Anastos pe Facebook, din 3 martie, îl arăta în fața Superman Globe din clădirea Daily News din Manhattan și transmitea un mesaj despre importanța promovării și protejării adevărului.

„Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să promovăm și să protejăm adevărul!”

Ernie Anastos rămâne o legendă a jurnalismului american, iar contribuția sa la televiziunea din New York va fi amintită pentru generații.