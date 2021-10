Doliu uriaș în lumea filmului. Cunoscutul actor Ravil Isyanov a murit după o lungă luptă cu o boală incurabilă. El avea 59 de ani.

El a avut roluri în serialele CBS ”NCIS: Los Angeles” și „Glow”, dar și în ”The Last Ship”, de la TNT, precum și un rol în Sezonul 5 din ”The Americans”, al FX. Isyanov a apărut și în numeroase filme inclusiv în ”Defiance”, ”K-19: The Widowmaker”, ”Transformers: Dark of the Moon”, ”Holes” și ”Along Came a Spider”. Actorul a avut peste 70 de roluri pe parcursul carierei sale.

Moartea lui Isyanov a fost confirmată pentru publicația Variety de agenta sa care l-a reprezentat mare parte din carieră, Tanya Kleckner.

A lucrat până când a murit

„A fost un adevărat gentleman și a lucrat până când a murit. Am colaborat cu el timp de 20 de ani și am devenit prieteni buni”, a scris Kleckner. „Îmi va fi foarte dor de el. Suntem cu toții înfrânți de această pierdere tragică, un suflet frumos plecat prea devreme.”

Ravil Isyanov s-a născut în 1962 în orașul Voskresensk din Uniunea Sovietică. După ce a terminat cei doi ani obligatorii de stagiu militar în Forțele Aeriene Sovietice, Ravil a lucrat la Teatrul Khabarovsk înainte de a studia la Școala de Teatru de Artă din Moscova și la filiala din Oxford a British American Drama Academy. În 1998, s-a mutat la Los Angeles pentru a urma o carieră în actorie, unde a lucrat și a trăit tot restul vieții sale, informează deadline.com.

În urmă cu câteva zile s-a mai aflat de o altă tragedie. Granville Adams, actorul cunoscut pentru rolul lui Zahir Arif din serialul ”Oz”, a murit după ce a pierdut lupta cu o boală necruțătoare. Anunțul a fost făcut într-o informare oficială. Granville Adams avea 58 de ani și era cunoscut publicului pentru rolul din serialul Oz. Acesta a dus o luptă lungă cu cancerul.

Sursa foto: deadline.com