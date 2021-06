S-a născut în Braşov. A urmat Liceul ”Andrei Saguna” din oraşul natal, după care a absolvit, în 1965, Institutul de Cultură Fizică şi Sport din Bucureşti, în prezent, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, cu titlul de profesor de educaţie fizică şi sport, specializarea în tenis şi baschet.

A jucat 109 meciuri de tenis în Cupa Davis, între 1959-1977, dintre care a câştigat 70. A fost prezent de trei ori în finalele Cupei Davis: 1969, 1971, 1972. Țiriac a fost component al echipei României în Cupa Davis între anii 1959 și 1978, disputând trei finale, cu SUA, în 1969, 1970 și 1972, în toate trei avându-l ca partener pe Ilie Năstase. Din 1984 până în 1993 a fost managerul lui Boris Becker, tenisman german de clasă mondială.

Pași în afaceri

Debutul în afaceri al lui Ion Tiriac s-a produs în 1988, când s-a înfiinţat, la Monte Carlo, societatea Elite Management, destinată promovării activităţilor sportive susţinute de acesta. În 1990, a pus bazele Băncii Comerciale Ion Tiriac, devenită, ulterior, Unicredit Tiriac Bank.

În 1994, a creat prima societate de asigurări din România, cunoscută, în prezent, sub numele de Allianz Tiriac Asigurări. În 1995, a contribuit la aducerea pe piaţa autohtonă a Metro Group. În 1997, a luat fiinţă Grupul Tiriac, ce reuneşte divizia auto cu licenţă de import pentru patru mărci consacrate de automobile; divizia de imobiliare, cea financiară şi cea aeriană.

Grupul cuprinde şi servicii de pază şi protecţie, precum şi compania IFMA, producătoare de ascensoare. În acest ultim caz, miliardarul a dărâmat turnul în care se făceau verificările și se aude că în locul IFMA va promova un complex rezidențial de mare calitate.

Pe acest amplasament au fost proiectate clădiri cu înălțimi de până la 80 de metri, dar și imobile cu nivel redus, cu locuințe terasate. Imobilele ar putea avea grădini verticale și piscine construite pe acoperiș. În zona de real estate, omul de afaceri mai pregătește încă o lovitură de calibru.

El a fost autorizat să construiască 198 de apartamente în continuarea complexului Stejarii din nordul Bucureștiului. Noua investiție ar putea depăși 100 milioane de euro. Proiectul se desfășoară pe un teren de circa 2,4 hectare, amplasat în continuarea zonei de agrement Stejarii Country Club din Pădurea Băneasa.

Printre locuitorii complexului se numără însuși Ion Țiriac, fiul său, Ion Alexandru Țiriac și fostul internațional Cristian Chivu. Ion Țiriac a comercializat o mică parte din locuințe încă din timpul construcției, apoi și-a orientat afacerea exclusiv către închiriere.

Chiriile practicate de grupul Țiriac în Stejarii pornesc de la 1.000 de euro/lună pentru un apartament cu două camere și ajung la 6-7.000 de euro pentru penthouse-uri. În fine, Țiriac Imobiliare mai pregătește și un complex cu 27 de tronsoane de clădiri de până la 20 de etaje și care va cuprinde locuințe, birouri, un mall și un hotel, în imediata vecinătate a centrului expozițional Romexpo din Capitală.

Proiectul se dorește a fi dezvoltat pe un teren format din trei loturi cu o suprafață cumulată de 6,9 hectare ce aparține companiei Auto Rom, unde Țiriac Auto are reprezentanțe și service-uri auto pentru Mercedes-Benz, Mitsubishi și Hyundai.

După Jordan

Forbes USA scria, anul trecut, că Ion Țiriac are o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari. Pe finalul lui 2019, se spunea despre Țiriac faptul că avea cu 200 de milioane de dolari mai puțin. Altfel spus, Țiriac l-ar fi egalat pe Daniel Dineș, care era considerat de această publicație drept cel mai bogat român.

Dineș este fondatorul companiei UiPath, care se ocupă cu roboți software. Ion Țiriac rămâne însă pe locul doi în topul celor mai bogați sportivi sau foști sportivi. Lider de necontestat este Michael Jordan, cu o avere de 2,2 miliarde de dolari.

O megacolecție auto

Una dintre cele mai mari pasiuni ale omului de afaceri Ion Țiriac sunt automobilele. Prin 2015, miliardarul și-a deschis și un muzeu la Otopeni, numit simplu „Țiriac Collection”. Pe scurt, Ion Țiriac are aproximativ 250 de mașini în colecția personală.

Printre altele, Țiriac este și mândrul posesor al nu mai puțin de 36 autoturisme Rolls Royce, printre care și cele mai rare piese. ”Pe mine mă fascinează Rolls-Royce, am 30-40 de bucăți. Sunt unic în lume, am colecția de Phantom, unu, doi, trei și patru.

Din Phantom IV au fost făcute numai 18, care au fost vândute numai curților regale… Regina Angliei are două, Juan Carlos are trei, chiar l-am rugat să vândă și el, dar mi-a spus că nu poate pentru că aparțin Curții. Până și Saddam avea una! Eu cunosc numai două mașini care sunt în afară de astea, eu le am pe amândouă”, a spus Țiriac într-un interviu.

Colecția lui Ion Țiriac este singura colecție privată din lume care include toate cele 6 generații Rolls Royce Phantom: Phantom I by Charlesworth din 1927, Phantom II Sedanca De Ville by Windovers din 1934, Phantom III Touring Limousine by Freestone&Webb din 1937 (achiziționat de Sir John Leigh în 1939), Phantom V Park Ward (achiziționat în luna mai a anului 1990 de Sir Elton John) și Phantom VI.

”Pe mine Ceaușescu m-a nenorocit. Dacă mai trăia 20 de ani, ajungeam stăpânul lumii. Dar a murit și pe mine m-a atras România ca un magnet în loc să stau să-mi văd de treaba mea în America și în Franța, unde am lichidat tot ca să fac afaceri în România” – Ion Țiriac