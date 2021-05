Am vorbit și cu Andreea Baciu, vicepreședinte Global Talent Development la UiPath.

Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Intr-un an dificil, faptul ca ne-am mobilizat foarte rapid ca raspuns la pandemie si am reusit sa asiguram angajatilor conditiile necesare pentru munca la distanta este cu siguranta un succes la care tinem foarte mult. In martie 2020 am fost printre primele companii care au decis inchiderea birourilor pentru a respecta siguranta angajatilor UiPath de peste tot din lume. A fost o decizie grea luata rapid de catre o echipa formata special pentru a raspunde acestei crize.

Am reusit sa ne adaptam destul de repede la noul mod de lucru. Ca parte din proces, angajatii UiPath au primit sprijin financiar ca sa isi amenajeze acasa un mediu de lucru adecvat. De asemenea, am adaptat o parte din beneficiile oferite pana la acel moment la mediul online. Totodata, am tinut echipele aproape si am organizat o serie de activitati online, care sa ii ajute sa ramana conectati la cultura UiPath. De asemenea, am oferit ore de yoga si meditatie online angajatilor din regiunea EMEA, printre care si Romania.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Unul dintre cele mai dragi proiecte implementate la UiPath este programul nostru de Leadership Development. Am inceput in urma cu 3 ani cu obiectivul ambitios de a trece toti managerii din UiPath printr-un program de invatare care sa ii echipeze cu toate competentele necesare pentru a-si sustine echipele. Programul este format din cursuri la clasa, materiale pe care participantii le parcurg online si sesiuni de coaching cu un coach acreditat.

Suntem foarte aproape de indeplinirea obiectivului nostru de a trece toti managerii prin acest program- deja am ajuns la 60% din total.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Pentru noi 2021 vine cu un accent și mai mare pe menținerea culturii organizaționale si conectarea ei cu obiectivele de business. In același timp, ne dorim sa îmbunătățim constant experiența angajatilor noștri, drept urmare încercam sa le înțelegem punctele de vedere si sa cream împreună cu ei noi direcții de dezvoltare, retenție si evaluare.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Delimitarea dintre munca si viata personala. Schimbarea adusa de pandemie a adus cu sine o dificultate in a pune o limita clara intre ‘acasa’ si birou. Cand se termina timpul de munca si cand incepe cel personal? In practica, este greu de delimitat. Totul se intampla in acelasi loc, iar atunci cand ai si proiecte interesante, este foarte greu sa pui stop.

Asadar, a fost nevoie de o recalibrare, pentru ca ne-am dat seama rapid ca suntem intr-o situatie fara precedent si ca trebuie sa gandim solutii care sa fie sustenabile pe termen lung. Atat la nivel personal, cat si pentru colegii mei, a fost nevoie de o perioada de redescoperire a resurselor pe care fiecare dintre noi le avem, de acceptare si readaptare astfel incat sa putem ajunge la un echilibru intre cele doua lumi.

Ce sfat ați da unor tineri care sunt la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Sa fie curioși! Cred ca acesta este ingredientul principal pentru o dezvoltare accelerata. In lumea in care trăim accesul la informație este foarte facil. Daca sunt curioși sa afle ceea ce nu știu încă, sa pună întrebări, sa își caute resurse de învățare diverse si sa se bucure de orice oportunitate de învățare, sigur vor putea sa își aleagă un drum potrivit pentru ei.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Lumea HR-ului este in continua tranziție deja de câțiva ani de zile. Vorbim foarte mult despre digitalizare, atât in ceea ce privește învățarea in organizații, cat si când vine vorba despre alte procese de HR. Vedem din ce in ce mai multe companii care integrează robotii software in activități de recrutare, selecție, inducție, lucru ce le eliberează timp pentru a desena o experiența de angajat cu focus pe individ. Cred ca pandemia a accelerat mult toate aceste schimbări. In continuare, așteptările angajaților ne vor provoca sa găsim soluții mai creative, mai adaptate pe nevoile lor, pentru a le oferi accesul la experiențe personalizate.

Cred de asemenea ca in drumul spre a deveni adevărați parteneri de business va deveni din ce in ce mai important sa luam decizii informate, luând in considerare atât date cantitative, cat si calitative.

Un alt aspect facilitat de pandemie va fi flexibilizarea programului de lucru si a locului din care se poate desfasura munca. Daca inainte de 2020 munca de acasa era o raritate, acum ajungem usor-usor sa o luam ceva mai mult in considerare, mai ales din ratiuni de siguranta. Cred ca in urmatorii 10 ani aceasta va ajunge sa fie norma, mai degraba decat exceptia.

In urmatorii 3-5 ani putem asista la schimbari majore de paradigma si prevad aparitia unui mod radical nou de raportare la munca. Urmatoarele generatii vor vrea sa poata imbina utilul cu placutul si va deveni si mai important pentru ei ca munca lor sa aiba si mai mult sens. Cred astfel ca vom ajunge intr-un punct in care vom avea 2 locuri de munca – unul axat pe pasiune si sens sau impact, iar altul pentru sustinere financiara. Vedem deja ca munca pe proiect sau part-time a luat avant.

Cu siguranta pandemia ne-a aratat cat de importante sunt relatiile cu cei dragi si cat de putin predictibila poate fi viata. Din acest motiv, cred ca din ce in ce mai multe persoane vor prefera sa aloce mai mult timp vietii personale. De aceea, provocarea viitorului pentru companii va fi accea de a creiona job-uri care sa ofere mai mult decat satisfactii financiare. Job-ul viitorului va trebui sa le permita angajatilor sa se simta impliniti.