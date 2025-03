Cu toate acestea, compania UiPath a raportat o pierdere netă de 73,69 milioane de dolari, mai mică față de 89,88 milioane de dolari pierdute în anul precedent.

UiPath a anunțat în iulie 2024 un nou val de concedieri

Pentru a reduce costurile, UiPath a anunțat în iulie 2024 un nou val de concedieri, vizând 420 de angajați la nivel global, reprezentând 10% din forța de muncă. Procesul urma să fie finalizat până pe 30 aprilie 2025.

În România, compania intenționează să desființeze departamentul de quality assurance (QA), care numără 25 de angajați, conform unor informații neoficiale apărute pe platforma Reddit și preluate de publicația Connect. UiPath nu a confirmat oficial această decizie, dar disponibilizările din România fac parte din restructurarea globală anunțată anterior.

Recent, UiPath a raportat că procesul de restructurare a fost „finalizat în mod substanțial”, iar Consiliul de Administrație a decis majorarea costurilor cu restructurările de la 25 de milioane de dolari la 30 de milioane de dolari, bani alocați, în principal, pentru plăți compensatorii destinate angajaților concediați.

Anunțul rezultatelor financiare a avut un impact negativ asupra acțiunilor

Subsidiara românească a UiPath avea în 2023 un număr de 1.112 angajați, ceea ce reprezenta un sfert din personalul global al companiei. Tot în acel an, UiPath SRL din București a realizat venituri de aproape 3 miliarde de lei (654 milioane de dolari) și un profit net de aproape 32 milioane de lei (aproximativ 7 milioane de dolari), conform datelor Ministerului Finanțelor.

Anunțul rezultatelor financiare a avut un impact negativ asupra acțiunilor UiPath, care au scăzut cu aproximativ 15% la Bursa de la New York. În prezent, titlurile companiei se tranzacționează la un preț sub 10 dolari, iar valoarea de piață a firmei a scăzut la 5,48 miliarde de dolari, mult sub maximul de 40 de miliarde de dolari atins în mai 2021.

Fondată în 2005 la București sub numele de DeskOver de către Daniel Dines și Marius Tîrcă, UiPath a devenit prima companie din România care a atins statutul de unicorn în martie 2018, fiind evaluată la peste 1 miliard de dolari în urma investițiilor de capital de risc.

De asemenea, este singura companie de origine românească listată pe Bursa de la New York, unde a debutat în aprilie 2021. După o pauză temporară, Daniel Dines a revenit la conducerea companiei în 2023 în calitate de CEO.