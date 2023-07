Denisa a decis să se reorienteze și s-a îndreptat spre lumea afacerilor, unde a pornit un business cu parfumuri ce se bucură de un succes uimitor la nivel internațional.

Aceasta a răspuns cu entuziasm întrebărilor adresate de redactorii revistei Capital pentru Top 100 Femei de Succes din România, ediția realizată în acest an.

Succesul la nivel internațional

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Denisa Tănase: A fost un an al recalibrării, al reașezării. Creșterea rapidă înregistrată de companie în perioada pandemiei avea nevoie de suport și stabilitate. Astfel că ultimul an a fost unul în care am investit în oameni, procese, softuri, pentru a putea susține volumele și creșterea într-un mod profesional și sănătos pentru business. Echilibrul este un cuvânt cheie pentru mine, atât în viață personală cât și în cea de afaceri, așa că ne-am focusat să oferim suport în două direcții în același timp: să menținem trendul ascendent al brandului, dezvoltarea, creșterea numărului de magazine și a portofoliului de produse dar și să sedimentăm, stabilizăm și să oferim acuratețe în sistemele interne de lucru, astfel încât această creștere rapidă să nu ne facă să pierdem controlul asupra afacerii.

Obiectivele noastre în prezent țin de extinderea brandului în afară țării ( în ultimul an am participat că expozanți la târgurile importante de beauty din lume: Cosmoprof Bologna, Cosmoprof Asia, Beauty World Middle East ), iar în prezent, avem 62 locații în 16 țări.

Succesul vine la pachet cu mari provocări

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat? Aici ne-ar interesa câteva povești din viața dumneavoastră profesională care s-ar în exemple de urmat pentru cei tineri.

Denisa Tănase: Cred că cel mai greu pas, este chiar primul. Momentul în care transformi ideea sau dorința în fapte și începi să lucrezi pentru visul tău. Fiecare dintre noi are anumite vise, dorințe, fiecare vizualizează și proiectează un ”ce-ar fi dacă” sau ”aș putea să fac asta!”. Din păcate pentru idei, nu a fost premiat nimeni, așa că ele oricât ar fi geniale, nu valorează nimic dacă nu le punem în practică. Momentul 0 este cel mai important.

Apoi, fiecare zi este o provocare, dar în același timp o treaptă în evoluția noastră. Am studiat și activat în domeniul muzical pentru cea mai mare parte a vieții mele de până acum, dar pot să îți spun că nu am avut niciodată satisfacția pe care mi-o oferă antreprenoriatul, anume aceea de a învață în fiecare zi câte ceva. În fiecare seară în care pun capul pe pernă, sunt mai bună, mai pregătită și mai evoluată decât am fost cu o zi în urmă. Iar acest ”push” spre evoluție este minunat.

Deși de cele mai multe ori înveți prin metodă ”hard way ” și ieși ” accidentat”, răvășit și copleșit de toate întâlnirile zilnice cu provocările , satisfacția faptului că astăzi eșți mai pregătit decât ieri, e minunată. Provocările vin din toate direcțiile: de la furnizori, de la clienți, de la oamenii din echipa și cele mai mari vin chiar de la ține. În cazul meu, m-am autosabotat și încă o mai fac atunci când uit de mine făcând micromanagemente.

O altă provocare a fost să mă împrietenesc cu cifrele și cu tehnologia. Pentru că afacerea mea nu înseamnă doar artă, parfumerie și rutine de skincare. Acesta este doar obiectul activității, însă dincolo de asta, este un business că oricare altul, cu aceleași nevoi și mecanisme. Iar provocarea reală a fost să iau artistul boem care a studiat și practicat muzică o viață întreagă și să îl aduc într-o zona a pragmatismului, a cifrelor, a tehnologiei. În continuare reprezintă una dintre cele mai mari provocări.

Personalul, un punct forte pentru business

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

Denisa Tănase: Povestea brandului, factorii diferențiatori dintre brandul nostru și competitorii industriei, segmentul de public căruia ne adresăm ( poziționarea în piață ), produsele și energia pe care o depunem în tot ceea ce facem. În plus, încercăm să facem bine și primim bine. Nu neglijăm faptul că trebuie să împărțim din ceea ce avem și personal nu cred că există succes personal sau profesional care să fie împlinit fără să existe și voia Lui Dumnezeu acolo. Ordinea în care le-am enumerat este evident, aleatorie.

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Denisa Tănase: Este extrem de dinamic, în sensul că zilele nu seamănă una cu altă. Călătoresc foarte mult iar atunci când nu o fac, îmi împart viață între două orașe: Bucureșți și Dubai. În Bucureșți avem birourile, depozitul și toată activitatea de baza a companiei. În Dubai avem o altă companie, de real estate și este locul nostru de rezidență. Însă îți recunosc că sunt un antreprenor ”nomad”, am învățat în Covid că lucrurile pot funcționa, atâta timp cât ai conexiune la internet, un telefon și un laptop.

Nu aș putea să dezvolt brandul, să cunosc furnizori, distribuitori, să dezvolt parteneriate, fără să părăsesc biroul. Este extrem de important să călătorești și să fii în permanentă updatat cu tot ce se întâmplă în industria ta. Apoi sunt deschiderile de magazine în diferite orașe din țară și din străinătate, aniversările lor, târgurile dar și partea de R&D care implică vizite în fabrici și întâlniri cu furnizori din toată lumea. La polul opus, sunt zilele în care mă așez la o masă și lucrez și câte 16 ore în față laptopului și în care încerc să recuperez astfel lucrurile cu care nu am fost în contact în perioada călătoriilor.

Ce este dincolo de multă muncă depusă?

Capital: Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Denisa Tănase: Întrebarea îmi aduce puțin un zâmbet amar, pentru că am realizat recent că vortexul în care mă aflu de câțiva ani m-a făcut să nu mă mai bucur atât de mult de realizări, sau cel puțin să mă bucur pentru o perioada mult prea scurtă, pentru că mereu apar alte evenimente care îmi captează atenția. Însă, pot menționa două realizări recente care mi-au adus acea bucurie autentică: listarea brandului nostru pe Fragrantica.com ( a venit că o surpriză, am primit link-ul și vestea de la o urmăritoare de-a mea de pe Instagram ) și inclusiv această nominalizare a revistei Capital, Top 100 Femei de Succes în 2023, mă onorează și mă responsabilizează în același timp.

Cred că dincolo de scopurile și obiectivele noastre ce țin de targhete, cifre etc, să îi poți inspiră și pe ceilalți prin ceea ce faci, este probabil cel mai important efect pe care muncă ta îl poate genera. Îl încadrez și la realizări personale, unde aș mai adaugă conștientizarea recentă a păstrării echilibrului dintre job și viață din afară job-ului, acolo unde încep nevoile tale, acolo unde se află familia, prietenii. Echilibru = sănătate. Și nu mă refer aici doar la sănătatea fizică. Tot aici menționez redescoperirea lucrurilor simple și a bucuriei pe care ele ți le pot aduce ( natură, cerul, mersul pe jos, aerul proaspăt etc ). Momentan pașii sunt timizi, iar realizarea constă mai mult în conștientizare decât în implementare, dar cu siguranță este primul și cel mai important pas spre a le și pune în practică.

Pandemia, un moment oportun pentru extindere

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus pandemia în activitatea dumneavoastră? Cum v-ați adaptat activitatea?

Denisa Tănase: Un lucru care cred că ne-a ajutat mult până în prezent, a fost acela de a avea convingerea că în fiecare întâmplare negativă, există, trebuie să existe și oportunități. Iar focusul nostru a fost întotdeauna pe soluții, nu pe probleme. Crizele în general aduc cu ele și aspecte care pot fi exploatate, mai ales că tendința generală a competiției și a oamenilor în general, este una defensivă, nu ofensivă. Și atunci se eliberează niște direcții.

Pentru noi pandemia a adus oportunitatea de a găsi spații disponibile în mall-uri, pentru că multe companii au închis activitatea și asta ne-a mărit viteză de dezvoltare. Sigur că primul sentiment a fost acela de teamă, de panică, de ”noi ce facem acum” , însă adaptarea este un cuvânt cheie în business. Tot în pandemie am învățat și o importantă și anume: nu investi unde nu te pricepi, unde nu îți place și unde investește toată lumea, doar pentru că aparent, e o direcție profitabilă. Profitul e direct proporțional cu cunoașterea. Iar în cazul nostru, investiția într-o linie de producție mășți medicale, s-a dovedit a fi o decizie de business proastă dar și o lecție importantă, în același timp.

Capital: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Denisa Tănase: Parfumeria 🙂 E un domeniu superb, e o artă. Când am început afacerea am fost și la un Summer School de parfumerie în Paris, la Institutul de Parfumerie și Cosmetică înființat de Guerlain și îmi amintesc despre acea perioada că despre una din cele mai fericite perioade din viață mea. Regret lipsa timpului pentru a aprofunda încă mai mult însă întotdeauna pe masă mea de studiu se regăsesc pe lângă cărțile despre business și dezvoltare personală și cărțile despre parfumerie, istoria parfumurilor, a brandurilor de renume, a marilor creatori și parfumieri.

Care este cea mai mare provocare a unei femei de succes?

Capital: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Denisa Tănase: Cred în primul rând că succesul se măsoară pe o perioada mult mai lungă de timp și că în cazul meu vorbim de o viteză rapidă cu care am obținut anumite performanțe, însă provocarea este să reușesc să mențin și să dezvolt toate lucrurile astea, pe termen lung. Nu cred că pot descrie rețeta pentru că inclusiv eu sunt în căutarea ei. Însă ce cred că m-a ajutat pe mine până acum: pasiunea, implicarea totală, muncă la limita epuizării ( real vorbind nu cred că poți obține performanțe notabile dacă lucrezi cu jumătăți de măsură și nu peste măsură, cel puțin cu siguranță nu în primii ani), mentalitatea – un cuvânt cheie.

Curajul, uneori inconștiență, nebunia și renunțarea la limite, de orice fel sunt ele. Fie că sunt limitări impuse de noi despre ce și cât credem că putem, fie că sunt limitări teritoriale ( multe persoane se opresc atunci când afacerea lor acoperă, de exemplu, rază țării în care locuiesc. Și de acolo începe cumva plafonarea. ), sau limitări induse de cei din jur ( cu sau fără voia lor ). Un alt cuvânt cheie și poate cel mai important este recunoștință. Cu cât suntem mai recunoscători pentru fiecare ușa deschisă, cu atât ni se deschid mai multe.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Denisa Tănase: Unstoppable. Dar acel unstoppable care este mai degrabă sinonim cu slăbiciunile și cu depășirea lor, decât cu puterea. Când eșți puternic, e mai simplu. Când nu eșți puternic dar te provoci continuu să depășeșți toate bariere și limitările, atunci eșți unstoppable.

Capital: Ne puteți indică un dicton care să vă definească?

Denisa Tănase: Pentru că vorbeam mai sus despre mentalitate, o să amintesc de un citat din Henry Ford: ” dacă tu crezi că nu poți, ai dreptate. Dacă tu crezi că poți, din nou, ai dreptate”.