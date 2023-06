Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA împreună cu Ziarul NEWS au demarat proiectul național „Educație financiară pentru dezvoltarea economică și creșterea afacerilor” care promovează antreprenoriatul și educația financiară. Demarat la București, seria dezbaterilor ajunge la Constanța, în 8 iunie, ora 11.00 sub patronajul Consiliului Județean Constanța, având ca partener instituțional Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.

Discuțiile sunt axate pe soluții care să susțină o dezvoltare economică bazată pe stimularea antreprenoriatului și dezvoltarea cunoștințelor financiare.

Andreea Negru, președinta ADAA, a declarat: “Antreprenorii au nevoie de educație financiară. Prin înțelegerea conceptelor financiare, pot evita pierderile și își pot spori rentabilitatea afacerii. Educația financiară îi ajută să înțeleagă conceptele și instrumentele financiare necesare pentru a lua decizii informate.

Instituțiile financiare și investitorii caută antreprenori care demonstrează înțelegere și abilități solide în gestionarea finanțelor. Proiectul demarat la nivel național reprezintă un bun prilej de a încuraja mediul de afaceri să susțină educația financiară pentru a avea o înțelegere integrată a riscurilor și a dezvolta strategii eficiente de creștere a business-ului”.

La rândul său, Florina Manea, fondator Ziarul News, susține: „Este nevoie de un efort conjugat al reprezentanților mediului de afaceri, mediul academic, instituții guvernamentale, societate civilă și presa pentru a reuși să creștem gradul de educație financiară pe toate palierele.

Din păcate, România este la coada clasamentului în ceea ce privește noțiunile financiare de bază, motiv pentru care, am demarat acest proiect în vederea conștientizării nevoii de a spori nivelul de educație financiară pentru o dezvoltare susținută a economiei”.

Demarat la București, proiectul a continuat la Brașov și Constanța, coagulând reprezentanți ai autorităților publice locale, antreprenori, mediul academic, instituții financiare bancare, instituții guvernamentale, organizații patronale, presă.

