La doar 23 de ani, aceasta a decis să lase arhitectura și urbanismul pentru motorsport, alegând să-și urmeze pasiunea pentru mașini. Cu toate că nu avea un background în ceea ce înseamnă automobilism, aceasta a avut certitudinea că de la volan va putea schimba lumea în bine, lucru ce s-a întâmplat. Cristiana Oprea a ajuns să fie un model, dar și o deschizătoare de drumuri pentru femeile din motorsportul din România.

Aceasta a dat curs întrebărilor adresate de redactorii revistei Capital pentru Top 100 de Femei de Succes din România și a oferit cele mai sincere răspunsuri.

Cum a fost 2022 și cum se prezintă 2023?

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Cristiana Oprea: În sportul de performanță, misiunea este aceeași an de an: să îmi cresc cariera ca pilot de raliu și să construiesc proiecte relevante, pe termen lung, alături de companiile care îmi susțin demersul. Motorsportul este un sport atipic deoarece implică anual un buget foarte mare, care începe de la câteva zeci de mii de euro la nivel de debut pe plan național și ajunge la sute de mii de euro. Astfel, este esențial să am alături oameni care îmbrățișează procesul complex din spatele performanței și, în același timp, folosesc sportul ca o platformă valoroasă de comunicare și leadership în business.

În 2022, un proiect important a fost apropierea activității mele din motorsport de realitatea cotidiană a mobilității alternative. Am reușit să fac asta cu implicarea Vitesco Technologies România, care m-a susținut să concurez în Opel e-Rally Cup – primul campionat electric de raliu din lume – un demers de pionierat prin care promovăm sustenabilitatea și electrificarea.

Al doilea proiect important a fost să pot face definitiv pasul de la nivel național către competițiile internaționale, plan început alături de UniCredit Leasing Motorsport Team încă din 2021. În 2022 am reușit un astfel de calendar competițional: am participat cu mașina electrică la cinci raliuri, în Germania, Austria și Franța. În paralel, am debutat în Campionatul Mondial de Raliuri FIA WRC, la Raliul Croației, și am participat în două etape din Campionatul European de Raliuri, în Cehia și Spania.

În 2023 mi-am propus continuarea acestui format hibrid internațional, având deja confirmat un calendar cu șase etape în Opel e-Rally Cup și mai multe discuții cu potențiali noi parteneri care mă pot susține să continui participarea în Campionatul European de Raliuri, de data aceasta la volanul unui model nou de mașină, din clasa Rally4.

Niciodată nu este prea târziu să-ți schimbi profesia

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat? Aici ne-ar interesa câteva povești din viața dumneavoastră profesională care s-ar transforma în exemple de urmat pentru cei tineri.

Cristiana Oprea: Prima necunoscută a fost trecerea de la cele două facultăți absolvite, Arhitectură și Urbanism, la motorsport, fără să știu dacă și cum îmi pot transforma pasiunea pentru mașini într-o carieră. La finalul sezonului meu de debut în Campionatul Național de Raliuri am semnat parteneriatul cu Michelin, companie a cărui ambasador sunt încă din 2017. Susținerea lor mi-a dat curaj să îmi investesc atunci toate resursele – timp, energie, creativitate, bani câștigați din freelancing pe proiecte de design și comunicare – în ceea ce urma să devină propria mea carieră de pilot.

Prima provocare reală a fost răsturnarea pe macadamul de lângă Bacău, care a marcat și singurul meu abandon de până acum. A fost un test pentru mental, mai mult decât pentru buget, deoarece mi-am pierdut încrederea în mine și în drumul pe care mi l-am ales. Am reușit să continui cu mult antrenament și cu oamenii potriviți lângă mine. Uitându-mă în urmă, acel accident pare o glumă pe lângă cel trăit în primii kilometri din Raliul Croației, chiar la debutul meu în mondial. Din fericire, între timp m-am călit, mașina a putut fi reparată și am concurat în a doua și a treia zi a raliului, ajungând cu bine (dar cu peripeții și cu o gaură în buget) la finish.

La finalul fiecărui sezon, principala provocare este planificarea și găsirea bugetului necesar pentru a fi din nou la startul competițiilor. Într-un sport în care premiile în bani sunt o raritate și acoperă un procent infim din costuri, pilotul este responsabil este să acopere toate cheltuielile: taxe de licențe și înscrierea la fiecare raliu, echipă de asistență tehnică, costurile legate de mașină (chirie, asigurare, anvelope; contrar unor percepții, mașinile nu sunt puse la dispoziție de brandurile auto), cazare, mâncare și transport la raliu pentru echipaj pilot-copilot, materiale foto-video, pregătirea fizică și mentală dintre competiții.

Nu cred că mă voi obișnui vreodată cu incertitudinea din motorsport, cu gândul că dacă lovesc mașina e posibil să nu am banii necesari să pot lua startul la toate etapele programate. Există desigur și teama că un sezon mai greu, cum a fost 2022 din punct de vedere al rezultatelor sportive, ar putea să mă tragă înapoi. Din fericire, realitatea este că am alături oameni care știu că drumul spre performanță nu este liniar, este presărat de greșeli care se traduc în cele mai valoroase lecții, astfel că mă susțin cu atât mai mult în momentele dificile.

Programul unui pilot

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Zilele mele nu prea seamănă între ele și asta îmi place foarte mult. Oriunde aș fi, îmi încep obligatoriu dimineața cu o cafea și cu o meditație prin aplicația Headspace. Când sunt acasă, am o rutină care mă ajută să mă relaxez și să îmi refac energia pentru următorul raliu: merg la sală pentru pregătirea fizică, lucrez periodic cu un psiholog pentru pregătirea mentală, mă antrenez pe simulator și am grijă să am un program strict de odihnă. Între aceste activități îmi planific diferite apariții în studiourile TV sau radio unde sunt invitată, dar și întâlniri cu potențiali parteneri.

Oriunde mă aflu, atunci când nu sunt la raliu fac aproape zilnic muncă de birou: răspund la interviuri sau la emailuri pentru diferite proiecte pe care le am online sau offline (campanii de imagine sau în social media, evenimente la care sunt invitată ca speaker), țin legătura cu partenerii care mă susțin, scriu articole pentru blogul meu cristianaoprea.ro sau administrez platforma femeiinmotorsport.ro, proiectul pe care l-am fondat în 2019 pentru a promova femeile din automobilismul și motociclismul românesc. Am și un shop online pe blog, pentru care mă ocup de logistica și livrarea comenzilor. Tot eu mă ocup și de negocieri sau contracte, dar și de redactarea și trimiterea comunicatelor de presă legate de activitatea mea sportivă sau a proiectului Femei în Motorsport.

Partea frumoasă este că atunci când plec la raliu mă deconectez complet și mă bucur de rezultatele muncii mele: pilotajul.

Reușite și provocări

Capital: Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Cristiana Oprea: Sunt foarte fericită că am concurat anul trecut într-un raliu din WRC – Campionatul Mondial de Raliuri. Cred că este visul oricărui pilot să ajungă să concureze alături de oamenii pe care îi admiră din spatele micilor ecrane, iar frumusețea motorsportului este că poți ajunge să faci asta, cu multă muncă și perseverență.

De-a lungul anilor am învățat să valorific și să apreciez capacitatea sportului de a fi un catalizator pentru schimbare, mai mult decât trofeele. Desigur că rezultatul sportiv mă ambiționează să mă lupt și să devin cea mai bună versiune a mea, însă am o împlinire aparte atunci când primesc mesaje de la fete de 14-15 ani care îmi spun că vor și ele să fie pilot ca mine, iar câțiva ani mai târziu le văd cu casca pe la cap la startul competițiilor auto.

Din păcate, chiar dacă în motorsport oportunitățile sunt aparent egale pentru bărbați și femei, avem încă mare nevoie de o mai bună reprezentare a femeilor. Aceasta este și motivația din spatele muncii pe care o fac pentru Femei în Motorsport, dar și argumentul care a stat la baza noului meu parteneriat cu Centrul FILIA, o organizație feministă care promovează egalitatea de gen.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră? Cum v-ați adaptat activitatea?

Cristiana Oprea: Ca pentru majoritatea, pandemia a oprit lumea în loc iar sportul a părut brusc ultima prioritate. Desigur că inițial m-am gândit că mi s-a terminat cariera odată cu interzicerea competițiilor – din fericire, în România raliurile au fost printre primele competiții sportive care au revenit, desigur cu restricții. A fost mult de muncă și pentru a securiza bugetul necesar participărilor, companiile fiind puternic afectate de criza din acea perioadă. Consecința a fost că în 2020 am participat doar la două raliuri, însă am reușit să îmi consolidez prezența în mediul online prin conținut autentic și relevant, iar rezultatele s-au văzut în 2021, când am reușit să revin în forță cu o nouă mașină de concurs, mai performantă.

Când hobby-ul devine meserie

Capital: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Cristiana Oprea: Motorsportul nu mai este de mult un hobby pentru mine, ci o carieră care presupune consecvență și sacrificii. Cu timpul mi-am cristalizat însă câteva hobby-uri de care mă bucur în timpul liber. Ador să grădinăresc, am zeci de flori acasă și îmi place să le îngrijesc în compania celor doi labradori, care mă însoțesc în treburile casnice. Iubesc fotografia, în special atunci când am ca subiect mașinile. În plus, mă inspir des din cărți, seriale sau filme, iar în ultima vreme am descoperit potențialul poveștilor din sport.

Capital: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Cristiana Oprea: Sportul m-a învățat că nu există scurtături, iar singura rețetă pentru succes are ca ingrediente disciplina, perseverența și încrederea de neclintit în propria persoană. Ah și să nu uit, ingredientul secret sunt așa zisele “eșecuri”, momentele din care învățăm mult mai mult decât o facem din victorii. Pentru femei, aș spune că este cu atât mai important să nu ne construim măști din nevoia de a fi acceptate, pierzându-ne astfel conexiunea cu propriile valori. Într-o societate profund măcinată de stereotipuri și atitudini sexiste, este esențial să demonstrăm solidaritate și asumare, în special acolo unde se impune un demers de pionierat.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Cristiana Oprea: Sunt o femeie curajoasă, puternică, mereu cu zâmbetul pe buze, care reușește mereu să facă ceea ce își propune. Și dacă nu reușesc, înseamnă că nu era pentru mine.

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Cristiana Oprea: Motto-ul meu este #DriveYourCourage și a plecat de la înțelegerea faptului că toți avem curaj în noi, însă trebuie să îl “conducem” conștient și responsabil către obiectivele pe care vrem să le îndeplinim.