La început de 2026, ministrul Muncii a afirmat că va continua să sprijine cei care au nevoie de protecție, șanse reale și instituții cu adevărat alături de ei. Totodată, Manole consideră că anul 2026 trebuie să fie dedicat măsurilor menite să stimuleze creșterea economică.

Florin Manole a transmis pe Facebook că anul 2025 a fost dificil, dar că s-a încercat apropierea de persoanele vulnerabile prin diverse măsuri de sprijin și protecție socială, inclusiv tichete de energie și ajutoare pentru pensionarii cu venituri reduse. De asemenea, el a subliniat că majorarea salariului minim a reprezentat un pas important pentru asigurarea unui venit mai decent celor care muncesc.

”Am încercat să fim mai aproape de cei vulnerabili şi să compensăm dificultăţile, pe cât s-a putut, printr-o serie de măsuri de sprijin şi protecţie socială, de la tichetele de energie, până la ajutoarele acordate pensionarilor cu venituri mici. Mă bucur că un pas important luat a fost decizia de majorare a salariului minim, pentru ca oamenii care muncesc să aibă un venit mai decent”, a transmis ministrul Muncii.

Ministrul Muncii a declarat că în 2026 își propune să rămână aproape de persoanele vulnerabile, sprijinindu-le cu protecție, șanse reale și instituții care să le fie cu adevărat alături. El a subliniat că, deși este necesar să continue reducerea deficitului, acest lucru nu trebuie să vină în detrimentul celor care au cea mai mare nevoie de ajutor.

”În 2026 voi rămâne de partea celor care au nevoie de protecţie, de şanse reale şi de instituţii care să fie cu adevărat alături de ei. Da, trebuie să continuăm să reducem deficitul, dar nu-i putem abandona pe cei care au cea mai mare nevoie de noi”, a mai transmis ministrul Muncii.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că anul 2026 ar trebui să se concentreze pe măsuri menite să stimuleze creșterea economică, amintind că guvernarea trebuie să fie mai întâi despre oameni și abia apoi despre cifre. El a mulțumit tuturor celor care, prin activitatea lor în servicii sociale, comunități, organizații neguvernamentale sau voluntariat, contribuie la sprijinirea celor aflați în dificultate, subliniind că solidaritatea și empatia pot schimba vieți. Ministrul le-a urat cetățenilor un An Nou plin de sănătate, liniște și speranță.