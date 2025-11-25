Potrivit datelor publicate de George Moț, sumele plătite participanților din Pilonul 3 au crescut spectaculos în primele nouă luni ale anului.

„De la 8 mil. de lei (ian.25) la aproape 42 mil. pe lună (sep.25) au ajuns plățile din Pilonul 3. O creștere semnificativă, plățile ajungând de 5 ori mai mari în doar 9 luni de zile”, arată acesta.

Creșterea este considerată una dintre cele mai mari din ultimii ani, în contextul în care piața pensiilor facultative începe să atingă maturitatea, iar tot mai mulți participanți au acumulat sume consistente.

Piața s-a schimbat nu doar ca volum, ci și ca structură. Din analiza lui George Moț reiese că românii au început să își optimizeze modul în care își retrag banii.

„Mai interesantă este modalitatea prin care românii au ajuns să aleagă plata pensiei private. Respectiv, o creștere și mai spectaculoasă au înregistrat-o plățile eșalonate. Dacă în ianuarie 28% din plăți erau eșalonate, în septembrie ponderea plăților eșalonate a ajuns la 44% din totalul plăților.”

Această schimbare nu este întâmplătoare. Participanții încearcă să evite plata unor taxe mari într-un singur an.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, introdusă în 2025 pentru o parte dintre veniturile din Pilonul 3, a determinat mulți români să schimbe modul de retragere a banilor.

„Motivul este introducerea taxării cu contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Iar plata eșalonată este modalitatea prin care participanții limitează impactul negativ al taxelor și impozitelor”, explică George Moț.

Plata în tranșe permite împărțirea veniturilor pe mai mulți ani, ceea ce reduce baza de calcul pentru CASS și impozit, în limita pragurilor prevăzute în Codul Fiscal.

George Moț le recomandă celor care se apropie de momentul retragerii să analizeze atent simulările fiscale, pentru a vedea ce variantă este avantajoasă.

„Vezi cât de mult poți reduce din taxele și impozitele aferente pensiei private și cum poți beneficia de un grafic de plată personalizat și de asistență la întocmirea dosarului de plată”, mai precizează acesta.

Tot mai mulți participanți solicită consultanță pentru stabilirea unei scheme optime de retragere, în funcție de valoarea contului, vârstă și obiective financiare.